¡No se deje engañar! Boletas para ver a papa Francisco en Colombia son gratuitas

La Conferencia Episcopal y el comité organizador de la visita apostólica advirtieron que las boletas para ingresar a los actos públicos del papa Francisco en Colombia no tienen costo.



El secretario adjunto de la Conferencia Episcopal, padre Juan Álvaro Zapata, hizo un llamado a los colombianos para que no se dejen engañar de personas inescrupulosas que quieren sacar provecho de la visita.



El padre Zapata reveló también que aún no se ha definido un mecanismo para la distribución de las boletas entre los fieles católicos.