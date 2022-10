No se han recuperado recursos del crédito de Banco Agrario a Navelena: MinAgricultura

Desde el Gobierno advirtieron que no se han recuperado los recursos del crédito que le prestó el Banco Agrario a Navelena para la navegabilidad del río Magdalena.

"No se han recuperado todavía, no están en riesgo de no recuperarse. Ahora lo que tenemos es la necesidad de recuperarlos lo más pronto posible", dijo el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri.

El ministro habló con la Superintendencia Financiera y la Fiduciaria de Occidente para agilizar esta gestión.

"Lamentablemente esa fue la irregularidad que se presentó cuando aprobó la junta directiva el crédito decía que a los 12 meses, de vencido el plazo, debían retornar los recursos. Como esa consideración no se estableció en el contrato de fiducia quedó solamente que cuando haya cierre financiero y como no ha habido cierre financiero los recursos no han retornado", explicó.

Recordó que son 120 mil millones los recursos que no han retornado más los intereses que pueden hacer subir la deuda en aproximadamente en 15 mil millones más.