No se pensionan y mantienen a sus familias: panorama de los adultos mayores en el país

El panorama de quienes no se pensionan y reciben la devolución de saldos es preocupante, de acuerdo con las cifras de un estudio realizado por la AFP Porvenir.

El estudio reveló que 6 de cada 10 adultos mayores aportan más de la mitad del ingreso de sus familias, a pesar de que no tienen un trabajo formal. Sus ingresos no alcanzan para cubrir gastos mínimos y no tienen con que pagar su afiliación a salud.

Hoy la mayoría de los colombianos no logra pensionarse. Por esta razón, son muchos los que reciben la devolución de sus ahorros cuando llegan a la tercera edad en un único pago.

El problema es que esos ahorros terminan convertidos en "plata de bolsillo".

La mitad de los encuestados usó el dinero para gastos personales, un 33 % pagó deudas propias o de otros y un 13 % usó el dinero para comprar comida. Algunos hicieron arreglos en sus casas y otros ni siquiera recuerdan qué pasó con esa plata.

Una de las apuestas del Gobierno para solucionar ese problema es incentivar a quienes no se pensionan a trasladar su dinero a los Beneficios Económicos Periódicos. Eso les daría derecho a una mesada por menos del salario mínimo que se paga cada dos meses.

El mecanismo fue incluido en el plan de desarrollo y está en reglamentación.

