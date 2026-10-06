No se podía esperar nada de un presidente guerrillero: familias de exmilitares presos por caso Haití

Las familias de los 17 exmilitares colombianos detenidos en Estados Unidos y acusados de su presunta participación en el magnicidio del expresidente de Haití Jovenel Moïse recibieron con expectativa la decisión del Gobierno de brindarles acompañamiento jurídico. Claudia Herrera, vocera de los familiares, aseguró en Recap Blu que durante años se sintieron abandonados y celebró que ahora puedan contar con respaldo institucional.

“Después de 5 años de abandono de un presidente, que nuestro presidente nos quiera escuchar, quiera escuchar la verdad, quiera empezar por respetar derechos humanos y el debido proceso”, manifestó Herrera.

Publicidad

La vocera explicó que tanto el ministro de Defensa como el ministro de Justicia ya se comunicaron con ella y que las familias esperan que este acompañamiento permita avanzar en la situación jurídica de los colombianos.

Críticas al Gobierno Petro

Herrera cuestionó duramente la atención que recibieron los exmilitares durante su permanencia en Haití y responsabilizó al gobierno de Gustavo Petro por lo que, según ella, fue una falta de asistencia.



“No se podía esperar nada de un gobierno guerrillero cuando un presidente guerrillero fue a pedir perdón por un delito, que ni siquiera tuvieron las ganas de leer un mensaje”, afirmó.

Mercenarios colombianos en Haití Foto: Captura de video Noticias Caracol.

Además, sostuvo que los detenidos no tuvieron abogados, médicos, dentistas ni traductor durante buena parte del proceso y añadió: “El gobierno de Gustavo Petro no hizo absolutamente nada por ellos”.



Actualidad de los exmilitares

Sobre las condiciones actuales de los colombianos, la vocera explicó que fueron atendidos médicamente después de su llegada a Estados Unidos y que cada uno cuenta con un abogado. Según Herrera, el cambio frente a las condiciones que enfrentaban en Haití ha sido significativo: “Todos venían enfermos. Están en sus respectivas celdas, todos están en una celda separada, tienen sus 3 comidas, tienen dignidad, tienen derecho a una cama”.

Publicidad

Los familiares esperan además que las autoridades estadounidenses revisen las pruebas y las circunstancias particulares de cada uno de los 17 casos.

Herrera también defendió la versión de las familias sobre lo ocurrido la noche del asesinato de Moïse. Aseguró que los colombianos fueron contratados por una empresa estadounidense para prestar servicios de seguridad y sostuvo que llegaron al lugar después de que el presidente ya había sido asesinado.

Publicidad

“Ellos fueron contratados para prestar servicios de seguridad, no para matar un presidente”, afirmó. Según su relato, los exmilitares se han declarado no culpables ante las autoridades y ahora esperan que el proceso en Estados Unidos permita esclarecer individualmente la responsabilidad de cada uno.