No se puede dar mismo trato a ACC que se dio a FARC y ELN: Iglesia Católica

Monseñor Luis Augusto Castro, Presidente de la Conferencia Episcopal aseguró que la petición de las Autodefensas Gaitanistas al Gobierno de ser incluidas en las negociaciones de paz no es la vía en que estos grupos deben renunciar al a violencia.

“Que hagan la jornada está muy bien, pero ellos no son delincuentes políticos, son delincuentes comunes y corrientes, entonces el tratamiento de ellos no es el mismo que se tiene con los alzados en armas contra el Estado, como son las FARC y el ELN; ellos tienen que hacer todo un encuentro y un acercamiento con la Fiscalía, esto es en las condiciones normales de manera que son dos cosas diferentes y no se pueden confundir una con la otra”, afirmó Monseñor Luis Augusto Castro.

Aseguró que los objetivos de estos grupos son distintos a una trasformación del Estado por lo cual el proceso de paz no es la vía a tomar.

“Los primeros quieren una transformación del Estado y por eso se levantaron en armas, pero estos movimientos están con otros objetivos más personales y colectivos, pero no tienen nada que ver con el Estado. Creo que el proceso no puede ser el mismo un diálogo con el estado sino un acuerdo con la Fiscalía y tienen que ver en el camino cómo logran poco a poco irse deprimiendo como un grupo que no quiere delinquir más.”

Escuche más información en este audio sobre:

-El panorama en la mayoría de las vías es favorable, se han movilizado alrededor de 2 millones quinientos mil vehículos en todo el país.

-Una persona muerta y cuatro heridas en accidente de tránsito en la vía Baranoa-Usiacurí en el departamento del Atlántico.

-Las fuertes lluvias en Antioquia siguen causando estragos, ya son dos vidas las que cobran estos fuertes aguaceros en carreteras. Dos motociclistas muertos es la cifra que hasta hoy se registra en hechos aislados.

-A Ibagué llegaron los integrantes de la marcha denominada 485 kilómetros por la paz.

-El número dos del candidato estadounidense Donald Trump lo contradice y acusa a Rusia de influir en las elecciones, mientras que el magnate insiste en que los medios tienen una campaña en su contra.