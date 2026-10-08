"No se puede normalizar inflar hojas de vida": Jennifer Pedraza por título de maestría de mincultura

La controversia sobre la idoneidad y la meritocracia en el gabinete ejecutivo volvió al centro del debate político tras las declaraciones de la senadora Jennifer Pedraza.

La congresista reveló que la ministra de Cultura, Paola Holguín, presenta públicamente un título de maestría en Estudios Políticos que no ha obtenido formalmente.

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A través de un derecho de petición tramitado por la senadora, la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) emitió un comunicado oficial confirmando que la funcionaria cursó las materias, pero no se ha graduado de dicho programa académico.

"No se puede normalizar inflar las hojas de vida"

En entrevista con Recap Blu, la senadora explicó que, aunque para ocupar un ministerio en Colombia la ley solo exige tener 25 años y ser ciudadano colombiano, no se justifica engañar a la opinión pública sobre las credenciales académicas.

Asimismo, aclaró que no se configura un delito de falsedad en documento público, debido a que Holguín no registró el título en el sistema oficial CIGEP, pero sí ha sostenido esa información en sus redes sociales y canales de difusión.

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"Lo que nosotros estamos señalando en este momento es que no hay necesidad de inflar, de mentir en el perfil de la ministra. ¿cuál es la necesidad de mentir y de inflar este perfil?, porque además la ministra, cuando la presentaban como una persona graduada con esta maestría, nunca ha corregido en los medios de comunicación".

Pedraza enfatizó que su denuncia busca evitar que los favores políticos sustituyan la preparación técnica en los altos cargos del Estado:

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"El punto central es que la palanca no esté por encima del mérito, es que pagar favores de campaña política no termine siendo la norma, mucho menos en una cartera tan importante como el Ministerio de la Cultura. Puedo firmar con toda la certeza que la ministra Paola Holguín no es magíster en estudios políticos como ella lo afirma en todas sus redes sociales y como ella nunca ha corregido cuando la entrevistan en medios", afirmó.

Cuestionamientos en la Biblioteca Nacional y la respuesta de la ministra

La investigación de la senadora también salpicó el nombramiento de Julia Daza como directora de la Biblioteca Nacional. Según Pedraza, a Daza le habrían convalidado experiencia en comunicaciones de campañas políticas para simular el cumplimiento de los 72 meses de experiencia relacionada exigidos por el manual de funciones:

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"Le convalidan una experiencia como comunicadora de la campaña presidencial, cuando aquí estamos hablando de una experiencia que tendría que ser la protección y el cuidado del patrimonio cultural de Colombia, de las bibliotecas y la creación de políticas públicas".

Por su parte, la ministra Paola Holguín respondió en sus redes sociales que en sus documentos públicos es claro que únicamente cursó las asignaturas y aprobó el trabajo de grado sin graduarse, agregando que su gestión está enfocada en sortear un "desorden administrativo y una planta duplicada".

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Ante esta réplica, la senadora Pedraza concluyó que la funcionaria debería admitir la imprecisión y corregir sus perfiles oficiales:

"Le diría a la ministra que más bien hubiera podido responder: 'Tiene razón, senadora, voy a corregir en mis publicaciones porque ese título aún no lo he conseguido' y ya, suficiente", puntualizó.

Escuche la entrevista aquí: