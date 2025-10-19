"No se pueden tomar a la ligera las implicaciones del mensaje de EE. UU.": advierte Lacouture

Tras la nueva crisis en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, se pronunció al respecto. En su mensaje, hizo un llamado a la diplomacia y al respeto mutuo entre ambos gobiernos, destacando la importancia de mantener el diálogo como vía para preservar las relaciones políticas y económicas entre los dos países.

“Los llamados a la confrontación y a buscar culpables solo elevan la tensión y no aportan respuestas que pongan primero el bienestar de los colombianos. El respeto mutuo entre los dos gobiernos es indispensable. Cuidar el tono y los canales institucionales permite tramitar diferencias, proteger la agenda bilateral y enfocarnos en soluciones”, afirmó la presidenta de AmCham.

No obstante, Lacouture advirtió que “no se pueden tomar a la ligera las implicaciones del mensaje de EE. UU.”, pues sus efectos podrían impactar la economía, el empleo y los programas sociales. Subrayó que cuidar la relación bilateral es también proteger las oportunidades de millones de familias colombianas.

Además, recalcó que, más allá de las coyunturas políticas, son las instituciones, jueces, fiscales, fuerza pública, medios y sociedad civil, las que sostienen una lucha constante contra el narcotráfico.



Lacouture insistió en que Colombia, tras años de esfuerzo por consolidar su reputación como un país decidido en esa batalla, no puede pasar de ser un ejemplo a convertirse en un paria. Enfatizó que esa credibilidad debe mantenerse con hechos, resultados y absoluta transparencia.