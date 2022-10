No se va a revisar el aumento del salario mínimo, confirma MinHacienda

“La norma constitucional dice que el aumento del salario mínimo debe estar por encima de la inflación total, no se mira la inflación de un grupo u otro sino el IPC total. La inflación basada en el IPC total fue 6,77 % y el aumento del salario mínimo fue del 7 %, es decir, cumplimos la norma de aumentar el salario mínimo por encima de la inflación”, enfatizó. (Vea también: Salario mínimo para 2016 quedó en $689.454 y subsidio de transporte en $77.700 ).



Al reiterarle la pregunta de si el Gobierno revisaría el aumento del salario mínimo para 2016, añadió que no se va a revisar porque se aumentó por encima de la inflación: “exactamente, y lo que se debe tener en cuenta es el IPC total, es lo que ha sido la norma, el estándar en Colombia”. (Aquí: Inflación consolidada en 2015 se ubicó en 6.77% ).



Según Cárdenas, ya ha sucedido en ocasiones que la inflación para algún sector sea mayor al aumento del salario mínimo pero eso no influye en que se reajuste el ingreso mensual del colombiano.



“Por ejemplo en 2008, el IPC para los ingresos bajos aumentó 9 % y el salario mínimo aumentó 7,7 %, eso ya ha pasado y no ha sido óbice (impedimento) para que se reajuste el salario mínimo”, explicó.



El jefe de la cartera de Hacienda también habló con Blu Radio sobre la venta de Isagen y aseguró que no tiene reversa, pese a la oposición de algunos sectores del país.



Finalmente, sobre la polémica generada por la propuesta de la comisión de expertos en el marco de la reforma tributaria, que plantea nuevos impuestos para algunos productos de consumo masivo como útiles escolares, huevos, pan y leche, entre otros, hizo énfasis en que son propuestas que aún no se han evaluado por el Gobierno Nacional.



“No todas las propuestas que vienen de la comisión de expertos las va acoger el Gobierno para la reforma tributaria”, manifestó.



“El trabajo de la comisión es un trabajo muy extenso y aborda la totalidad de temas tributarios nacionales y departamentales, algo que va a generar una discusión y debate en todo el país. El Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, entre otros, también han dado opiniones al respecto, pero el Gobierno es el que tiene la última palabra al momento de proponer y finalmente el Congreso de la República es el que tiene la decisión”, agregó.



Cárdenas Santamaría finalmente aclaró que la idea de la reforma tributaria es garantizar los recursos de Colombia desde 2019 y no desde ya, pues es desde ese momento que se eliminarán otros impuestos.



“La comisión busca una reforma que resuelva el panorama fiscal especialmente a partir del año 2019, porque hay una serie de impuestos que expiran a partir de 2018, entonces el país tiene que prepararse para que en ese momento no se produzca la disminución”, finalizó.





