No somos responsables de lo que hagan las sociedades que creamos: Ramón Fonseca

“Nosotros somos una compañía de casi 40 años, dedicada principalmente a hacer sociedades, fundaciones y fideicomisos. Nosotros no manejamos las sociedades que formamos, no tenemos injerencia en las actividades que ellas realizan”, expresó. (Lea también: Alberto Ríos, otro empresario colombiano mencionado en los Panamá Papers )



En ese sentido, Fonseca expresó que la firma no puede ser responsable de 250 mil sociedades creadas: “Nosotros las hacemos para intermediarios, como abogados, bancos, contables y estas a sus vez tienen a sus clientes legales”.



Fonseca insistió en que su compañía no está ayudando a las grandes personalidades a evadir impuestos porque, de existir, “esos sátrapas y corruptos” no son clientes de Mossack Fonseca. (Lea también: Más de 850 colombianos estarían involucrados en escándalo de ‘Papeles de Panamá ’)



Agregó que como compañía no manejan activos y que crea sociedades anónimas en unos 30 lugares en el mundo, tales como Islas Vírgenes, Estados Unidos, Inglaterra y Holanda.



“Un rey o un mendigo tiene derecho a hacer una sociedad anónima. Hacer una sociedad anónima no es un pecado, hay que ver si esa sociedad es mal usada, si ese deportista la utilizó mal”, insistió. (Lea también: Un nuevo escándalo de fraude fiscal golpea a Lionel Messi )



Según los 11,5 millones de documentos publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y que fueron obtenidos a partir de una fuente anónima por el diario alemán Sueddeutsche Zeitung, presidentes, empresarios, estrellas del deporte, celebridades y otras personalidades tienen su dinero paraísos fiscales de Panamá.