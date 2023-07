"No soy el que aparece en ese video": presidente de Colpensiones sobre supuesta agresión a oficial

En las últimas horas se volvió viral en TikTok un video en Garzón, Huila, en donde supuestamente el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, agredió a un oficial de tránsito en una nueva escena de "¿Usted no sabe quién soy yo?". En el clip se ve cómo un hombre con facciones similares se baja de una camioneta a agredir el funcionario.

En cuestión de segundos, pese que varios uniformados de la Policía intentaron detenerlo, el hombre del video se acercó hasta donde un agente de tránsito y lo tomó del cuello, por lo que este respondió propinándole un fuerte golpe con la mano abierta. En una parte se escucha cuando alguien dice "alcalde".

El video, que se volvió viral en redes sociales, género que algunos usuarios de la red social le preguntaran a Dussán la veracidad del mismo, a lo que respondió a una inquietud del periodista Daniel Samper.

“Apreciado @DanielSamperO. Te admiro como comunicador social. Claro que NO es cierto. No soy el que aparece en ese video. Soy un ciudadano de bien. Cordial saludo”, escribió el presidente de Colpensiones en la red social.

Cabe recordar que días atrás se conoció que existe una denuncia contra Jaime Dussán por presuntamente golpear a un miembro de su esquema de seguridad perteneciente a la Unidad Nacional de Protección, UNP, denuncia que fue interpuesta por Alexander García Valenzuela. El supuesto caso de agresión ocurrió el pasado 19 de agosto de 2015, cuando Dussán era presidente del Polo Democrático a lo que aprovechó Samper Ospina a preguntarle.

“Gracias por aclarar que usted no es el del video, apreciado @dussanja; también circula el rumor de que usted, borracho, maltrató a uno de sus escoltas: ¿es eso cierto o podría desmentir ese rumor de una vez?”, añadió Samper en otro trino. Pregunta que en poco tiempo respondió Dussán: “Respetado @DanuelSamperO. Por supuesto que no. Nunca he renunciado a ser un buen educador y respetuoso de los seres humanos. Un abrazo, maestro”.

Gracias por aclarar que usted no es el del video, apreciado @dussanja; también circula el rumor de que usted, borracho, maltrató a uno de sus escoltas: ¿es eso cierto o podría desmentir ese rumor de una vez? https://t.co/wX5jGjVwPb — Daniel Samper Ospina (@DanielSamperO) July 26, 2023

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, ha estado en el ojo del huracán luego que se filtrara una información en la que habría intentado influir en las decisiones del Pacto Histórico para favorecer a su hija para que sea cabeza de lista al Concejo de Bogotá.

