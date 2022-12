No soy uribista ni santista, soy colombiana: autora de video contra diálogos

Lina María Quintero, medio hermana de Hugo Albeiro Quintero alias el 'Patrón de Bello' (condenado a 7 años y medio de cárcel por nexos con paramilitares) es estudiante de la Universidad Eafit y está en el ojo del huracán luego de realizar un video en el que, entre lágrimas, explica por qué está en contra del proceso de paz.



En entrevista con Blu Radio, Quintero negó una serie de señalamientos que se han hecho.

Dijo que no es youtuber, no es uribista, no está contra la paz y no es santista, sino que simplemente es una colombiana.



“El apellido de un expresidente o presidente no me va a definir”, añadió la joven.



Quintero, de 26 años, arreció en críticas contra el presidente Juan Manuel Santos y explicó las razones por las cuales se arrepiente de haber votado por él en el año 2010.



“Es una persona que ha sido completamente incoherente en todos sus discursos, si usted se pone a ver él fue completamente deshonesto con el pueblo cuando dijo que se seguiría con la seguridad democrática, dijo que nunca negociaría con terroristas”, enfatizó.

Además, contó cuál fue la razón por la que decidió grabar el video.



“La decisión del video la tomé después de haber escuchado la declaración de Santos de una posibilidad de una guerra urbana, yo ahí me sentí como un atraco, si yo voy y lo asalto y le digo: entrégueme su celular o lo mato’ y yo no se lo entrego”, finalizó.

Sobre la relación con su hermano, exigió que no la responsabilizaran de “los errores que él cometió”.



“No somos hijos de la misma madre, es una persona que pagó por sus crímenes, yo no tengo por qué responder por él, ustedes pueden ver mi pasado judicial, mi prontuario (…) él tuvo un cargo de concierto para delinquir, que pagó cinco años de cárcel y que las exageraciones los hacen ver como un paramilitar”, manifestó.



Incluso, aseguró que no mantiene una relación con alias ‘el Patrón de Bello’.



“No he compartido con él, nunca lo visité en su condena pero así fuera mi hermano mejor amigo, así fuera mi hijo o mi esposo, nadie tiene por qué estar culpándome a mí”, finalizó.