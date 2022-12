“No tengo compromisos con el Gobierno”: Ángela Giraldo

una fotografía en La Habana, dijo en BLU Radio que no tiene ningún compromiso con el Gobierno, otra de las críticas que ha recibido por parte de sectores uribistas.

“Tengo un contrato de prestación de servicios, no soy funcionaria pública, trabajo con la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, que no es la oficina más importante del Gobierno. Nadie me conoce, el presidente Santos no tiene ni idea quién soy yo. Me conoce más el presidente Uribe, porque conoció a mi hermano e incluso ha estado varias veces en mi casa”, aclaró.

Manifestó que “no tiene compromisos con el Gobierno” porque, insistió, no es funcionaria pública pues trabaja de manera independiente.

“La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional es una agencia técnica, la línea política la da Cancillería y nosotros lo que hacemos es gestionar recursos para proyectos sociales de las comunidades”, prosiguió.

Aclaró que su “condición de víctima está por encima de esas situaciones” y que su compromiso real es con la paza de Colombia.

La representante de las víctimas reveló que en las últimas horas mantuvo una conversación con la representante María Fernanda Cabal donde le ofreció perdón por las acusaciones.

“Ya hablé con la doctora María Fernanda Cabal, ella pidió disculpas”, dijo Ángela Giraldo en diálogo con Blu Radio.