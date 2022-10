“No tengo grupos paramilitares a mi servicio": Pedro Nel Rincón, esmeraldero

aseguró en Mañanas BLU que siempre fue amigo de Carranza y de su familia y que nunca un contra parte.

Publicidad

Rincón o alías 'Pedro Orejas' es uno de los dueños de La Pita (una de las minas de esmeraldas más productivas del país) y tras la muerte de Víctor Carranza pasaría a ser el hombre más influyentes de Boyacá.

El empresario aseguró que no cree que habrá guerra alguna en Boyacá por las esmeraldas tras la muerte del zar debido que han estado conversando con varios líderes de los municipios para que no haya guerra. “Somos nuevas generaciones”.

Publicidad

Pedro Nel Rincón además respondió-a la pregunta de cuántas esmeraldas producen en La Pita- que es muy variable saber esa cifra. “No es fácil encontrar provisiones de esmeraldas. El que encuentre una esmeralda es una lotería”.

Publicidad

Por último, el empresario enfatizó que en ningún momento le ha hecho la guerra a la familia Carranza. “siempre hemos estado compartiendo nuestra región”, dijo.

“No tengo grupos paramilitares a mi servicio, mis grupos son mi familia para trabajar acá. No sé por qué me han hecho acercamiento con ‘El Loco’ Barrera y ‘Cuchillo’”, aseguró alias ‘Orejas’, al responder si tenía o no vínculos con jefes del paramilitarismo como ‘El Alemán’. “A ellos solo los he visto en la televisión”, agregó.