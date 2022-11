No todo el que tenga cuenta en el exterior hace una actividad indebida: DIAN

El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Santiago Rojas, explicó que no todos los colombianos que tengan una cuenta en el exterior están infringiendo la ley, sino solo aquellos que no paguen impuestos por dicho dinero.



“No todo el que tenga cuenta en el exterior está haciendo una actividad indebida, lo que tiene que hacer es haberla declarado para pagar los impuestos correspondientes”, comentó Rojas.

Por otro lado, explicó que el Gobierno nacional no tiene una cifra exacta del dinero que podría estar en el exterior evadiendo impuestos.



“El ministro Mauricio Cárdenas dijo que serían unos 50 mil millones de dólares, mientras que Juan Ricardo Ortega (exdirector de la DIAN) dijo que serían unos 70 mil millones de dólares”, agregó.



Dijo que la lista con evasores de impuestos con cientos de personas en el banco HSBC, tanto colombianos como de varios países del mundo, “demuestra que no es un problema de Colombia sino de todo el mundo”.