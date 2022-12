No use a Colombia para tapar falencias de su revolución fracasada: Santos a Maduro

El presidente Juan Manuel Santos le pidió a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que no use a los colombianos para tapar las deficiencias de su Gobierno, en referencia a las declaraciones del mandatario en las que criticó duramente el sistema de salud de Colombia.



“Soy el primero en reconocer que nos falta mucho por mejorar en temas como la calidad y la oportunidad del servicio a los pacientes. Pero, presidente Maduro, no pretenda usar al pueblo colombiano para tapar las enormes falencias de su revolución fracasada”, dijo.



El presidente agregó que Venezuela no tiene capacidad de atender colombianos, como lo sostuvo Maduro hace unos días.



“Nadie puede creer que un país como Venezuela, que sufre desabastecimiento de los productos más básicos –y donde se han presentado enfermedades que no aparecieron por décadas en el continente, como la difteria y el sarampión, y que además tiene un índice de vacunación por debajo del 50 por ciento– esté en capacidad de brindar atención a colombianos en su territorio”, expresó.



Santos le pidió al jefe de Estado venezolano que permita la ayuda humanitaria que le ofrecen Colombia y la comunidad internacional.



“El Gobierno venezolano se ha negado porque no quieren aceptar la grave crisis que tienen entre manos. Es un caso triste de ese proceso que los médicos llaman negación, negación de la realidad”, dijo.



De otro lado, el residente anunció que, a través del Ministerio de Hacienda, se aprobaron 100.000 millones de pesos que se destinarán, en 2018, a la compra de ambulancias y la dotación y mejora de hospitales en todo el país.