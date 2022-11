No uso armas viles ni mezquinas para defender mis convicciones: Viviane Morales

La senadora liberal Vivian Morales aseguró en Mañanas BLU que no usa armas viles ni mezquinas para defender sus convicciones, con respecto a las insinuaciones que se han hecho en las redes sociales sobre su vida familiar.



“Son ataques mezquinos. No voy a permitir usar a mis hijos en este debate. Lo que han demostrado públicamente es la bajeza de ciertas personas que pretenden sacar argumentos tan mezquinos que no tiene relación con los argumentos tan mezquinos”, puntualizó.



En cuanto a su propuesta sobre la adopción, aseguró que su proyecto considera que lo mejor para un niño que está en condición de vulnerabilidad es buscarle lo mejor y eso, en términos de familia, es una pareja conformada por un papá y mamá.



La legisladora, que no manifestó si retirará el proyecto presentado en ese sentido tras el fallo de la Corte Constitucional, aseguró que no es cierto que no haya suficientes parejas heterosexuales para adoptar.



“La adopción no se tiene que ver como un derecho del adulto porque el niño no puede ser objeto de consumo emocional”, dijo.



Agregó que hay muchos estudios que les desbaratan las beses científicas a las investigaciones que afirman que no hay repercusiones de ningún tipo en los menores que sean adoptadas por personas del mismo sexo.



“En este caso hay tanta controversia que lo mejor para un niño es un hogar conformado por un hombre y una mujer”, insistió la legisladora.



Además, manifestó con esto no está desmeritando los casos de padres y madres solteras, que en Colombia son muchos, pero es necesario darle estabilidad a los menores.



“Las madres cabezas de familia son mujeres son valiosísimas y dan los mejor para sacar a los niños adelante, pero este es un caso natural. En el caso de un niño que está en adopción ha tenido una serie de carencias y esto son suplidas de una mejor manera en una pareja hombre - mujer”, argumentó.