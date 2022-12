No vamos a hacer de esto una telenovela: fiscal sobre video de Petro

Desde la denuncia del abogado Aberlado de la Espriella, la Fiscalía asumió una parte de la investigación del video en el que se ve al senador Gustavo Petro empacando fajos de dinero en una bolsa plástica. Sobre el tema, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que no se va a pronunciar sobre el caso porque no va a convertirlo en una telenovela.



“Vamos a dar un resultado en lo que tiene que ver en la competencia de la Fiscalía. Ustedes saben que hay un aforado, que no es competencia de la Fiscalía. Estamos avanzando y espero que los resultados se conozcan prontamente, pero no vamos a hacer de esto una telenovela ni los capítulos se van a conocer día a día. Vamos a conocer el final de esa telenovela”, dijo el fiscal.

Sobre el nombramiento de la terna para fiscal ah doc, Martínez dijo que es una gran oportunidad para que haya un tercero que pueda escrutar y “conocer el trabajo monumental que ha hecho la Fiscalía en el caso Odebrecht”



Aseguró, además, que “los nombres son muy calificados”.



Sin embargo, precisó que aún él tampoco conoce la providencia de la Corte en donde especifica cuáles son los tres casos que asumirá el fiscal ah doc.



La terna está conformada por Margarita Leonor Cabello Blanco, Clara María González Zabala y Leonardo Espinosa Quintero. Será la Corte Suprema de Justicia la que elija el que deberá estudiar los procesos.