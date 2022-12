“No viajé para llevar drogas a China”: la historia ignorada de Harold Carrillo

Aunque en los últimos meses su historia se conoció por convertirse en el primer colombiano deportado por razones humanitarias desde China, después de haber sido condenado por narcotráfico, Carrillo contó a Blu Radio el trasfondo de su situación. (Aquí: Tuvo que sufrir mucho en China, tanto que se enfermó: hijo de Harold Carrillo )



“Yo no salí de Colombia a llevar droga a China, yo salí con otro propósito”, contó.



Sin embargo, dijo que en Dubái le entregaron “una ropa que iba impregnada con la droga, a mí no me dijeron que era droga”.



Aceptó que desde el inicio sospechó que se trataba de droga “pero como ya estaba en el otro lado del mundo ya decidí llevarla”.



Dijo que su viaje inicial a Dubái se dio porque cuando trabajaba en Colombia como taxista conoció a un hombre que le ofreció viajar a China a recoger mercancía, pues era comerciante.



Posteriormente, trabajaría en un local de ropa en Cali, su lugar de residencia.



Harold Carrillo contó que fue detenido en inmigración tras ver dos errores en su plan de vuelo.



“Debido a estos errores sospecharon de mí y ahí fue cuando me hicieron requisar minuciosamente y me encontraron la droga”, añadió.



Fue ahí cuando lo ingresaron a un pequeño cuarto mientras consiguieron un traductor y analizaban sus pertenencias.



Fueron cinco años y 9 meses en una cárcel en China y Carillo contó que en ese país “como no conocen a Dios, el corazón de estas personas es completamente perverso”.