“No volverán a temer por hacer cumplir la ley”: el mensaje de presidente electo a la fuerza pública

Desde Medellín y durante el desfile militar del 20 de julio, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, aseguró que su acto de posesión el 7 agosto en una guarnición militar es para respaldar a los policías y soldados, que “no volverán a temer por hacer cumplir la ley”.

Aunque no se ha definido cuál será la guarnición militar en la que se posesionará, el presidente electo, Abelardo De La Espriella, afirmó que irá detrás de los bandidos que no se sometan al Estado y para ello será fundamental el papel de la fuerza pública, por eso desde ya, les da su respaldó, porque los que deben temer son los criminales…

“Honor a nuestros soldados, honor a nuestros policías, los verdaderos héroes de la patria. Por eso me voy a posesionar en una guarnición militar para rendirle honor a los verdaderos héroes de la patria. Y eso es un mensaje no solamente para nuestra fuerza pública de respaldo y apoyo. Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados que no volverán a temer por hacer cumplir la ley”, aseguró.

Fue enfático al indicar que este también es un mensaje también claro y contundente para los bandidos: “Vamos por ellos, los vamos a someter y aquellos que no se quieran someter al imperio de la ley tendrán que caer bajo el fuego de las armas del Estado”, dijo.



“Nunca más la ciudadanía de bien arrodillada. Nunca más los héroes de la patria arrinconados. Llegó la patria milagro, la patria que pone las cosas en orden. El patriotismo, el trabajo y el deber serán recompensados como debe ser. El crimen perseguido, sometido y acabado como en derecho corresponde", agregó.

#Video El presidente electo Abelardo De La Espriella, aseguró que “Nunca más la ciudadanía de bien arrodillada, nunca más los héroes de la patria arrinconados”. #Vocesysonidos pic.twitter.com/rFWHUQF4ln — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) July 20, 2026

Mientras culmina la parada militar en Medellín, a esta hora el presidente electo se traslada a las obras del túnel del Toyo, donde el presidente electo hará un recorrido por los cerca de 10 kilómetros que mide el túnel más largo de Latinoamérica.