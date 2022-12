“No voy a cambiar mis convicciones por una embajada”: Alejandro Ordóñez

<iframe src='//mdstrm.com/embed/5ba5494bf0d3d9075a07de25' width='100%' height='40' allow='autoplay; fullscreen' frameborder='0' allowfullscreen allowscriptaccess='always' scrolling='no'></iframe>

El exprocurador general de la Nación Alejandro Ordóñez se presentó este viernes ante el secretario general de la OEA, Luis Almagro, acto en el cual presentó sus credenciales. BLU Radio estuvo presente en la ceremonia y dialogó con el nuevo embajador de Colombia ante el organismo.

“Las pautas están contenidas en la intervención del presidente Duque el día en que tomé posesión del cargo el pasado 12 de septiembre. El primer aspecto que le interesa al señor presidente que implementemos al interior de la OEA es resaltar el terrible drama humanitario que estamos viviendo”, señaló.

Ordóñez aseguró que “todas las soluciones dentro del Derecho Internacional Humanitario” son posibles para hacerle frente a la crisis por la que atraviesa Venezuela.

“No podemos excluir ningún instrumento que el derecho Internacional contemple para solucionar el problema humanitario. No olvidemos que ese problema es la consecuencia de un problema político. En la medida en que se problema se profundice, se profundizará la crisis humanitaria”, replicó.

“Estamos dentro del contexto internacional y lo que Colombia siempre ha referido en es en la solución diplomática”, añadió.

Frente a las críticas por su nombramiento, el exjefe del Ministerio Público aseguró que “es normal en una democracia”.

“Una democracia que no tenga disenso, que no tenga controversia o no tenga debate se deslegitima (…) Creo que estamos contribuyendo a la legitimidad de la democracia en la medida en que hay discusión”, precisó.

Agregó que no ha pensado en tocar temas o convicciones personales ante el organismo internacional.

“No voy a cambiar mis convicciones por una embajada. Cumpliré fehacientemente mis funciones y mis deberes. La posición que deberé asumir será la posición de la política internacional que dirige la Cancillería”, puntualizó.

