No voy a chantajear a Simón Gaviria si no voy en cabeza de lista: Juan M. Galán

Juan Manuel Galán , senador de la República, aseguró que no asistirá a la convención del liberalismo, en donde se escogerá al político que encabezará la lista al Senado, debido a que es una convención en donde “la toma de decisiones está amañada”.

“No voy asistir a la convención porque todo está cantando y arreglado, enfáticamente la toma de decisiones en el partido sobre la composición de las listas cuando realmente se elevaron voces muy importantes”, manifestó el congresista.

Además, Galán dijo que el lugar que le den en la lista del partido lo acata, respecto a las diferencias que se han presentado recientemente en el movimiento.

“Mi aspiración y ambición la pongo a disposición del partido Liberal y de los ciudadanos. No voy amenazar al doctor Simón Gaviria con que si no me pone de cabeza en la lista entonces me voy del partido. No voy a hacer chantaje de que no lo voy a respaldar a su aspiración de jefe del partido”, dijo el hijo del asesinado líder liberal Luis Carlos Galán.

“Lo que reclamo es que la toma de decisiones en mi partido se haga de manera democrática, garantista, abierta y tomando en cuenta a los ciudadanos”, agregó.