No voy a ser candidato a la Vicepresidencia de ningún candidato: Angelino Garzón

El vicepresidente afirmó en Mañanas BLU que no va “a cambiar una posición clara” y que ya es conocida, que no será fórmula de nadie y que espera anunciar en marzo de 2015, “si Dios me da vida, si aspiraré a ser candidato a la Alcaldía de Bogotá o de Cali”.

Garzón evitó referirse si el santismo lo incluirá dentro de su campaña de reelección y se limitó a decir que “como vicepresidente cumpliré mi deber hasta el 7 de agosto: trabajar por los derechos humanos y la paz”.

Entorno a las posibilidades de Santos de quedarse en el Palacio de Nariño, Angelino Garzón dijo que “el pasado fue gris, de violencia y muertos, y que el futuro será de paz, respeto a los DD.HH. y la equidad”.

