Nos genera dudas y preocupación: mineros sobre creación de empresa estatal Ecominerales

Durante el Congreso Nacional de Minería, que arrancó este jueves en Cartagena, el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, Juan Camilo Nariño, aseguró que la creación de la empresa estatal minera, Ecominerales, ha generado dudas y mucha incertidumbre en este sector, especialmente por la participación que tendría la empresa privada en el desarrollo minero colombiano.

Nariño señaló que una actividad como la minería requiere gran inversión para explorar y ubicar las zonas donde se hayan los minerales, que en el caso colombiano es cercano al 97 %.

“Aquí hay una discusión profunda de dónde dedicar el presupuesto de todos los colombianos, si a educación, si a vías terciarias, si a salud que todos estamos sintiendo que se está deteriorando o a explorar minerales, actividad que puede hacer el sector privado, además como en los contratos lo dicen dándole la información al Estado, una vez se exploren (…)”, sostuvo.

El dirigente gremial respondió a la propuesta del ministro de minas y energía, Andrés Camacho, de consolidar un “Acuerdo nacional para una minería para la vida y la paz”, que este sector está listo para iniciar la conversación.

“Este es un sector que ha padecido esas permanentes conversaciones contradictorias, esas permanentes incertidumbre jurídicas y tributarias; este es un sector que ha padecido por muchos años la falta de una conversación clara en relación con la necesidad de los minerales, pero también con la necesidad de dónde sacarlos en el país y de cómo sacarlos”, puntualizó.

Sobre los impactos que tendría una nueva reforma tributaria en el sector minero, el presidente de ACM señaló que espera que no recaiga nuevamente sobre ellos.

“Lo primero es que la minería no sea lo que vaya a financiarla, porque hoy la minería colombiana comparada como sector en otros países como Chile, Perú y México, tiene una enorme falta de competitividad fiscal, aquí se paga el impuesto de renta más grande comparado con otros continentes (…) Esa reforma tributaria que viene no puede estar y no puede seguir restándole competitividad a la industria, acabamos de terminar después de dos años generándole una enorme incertidumbre, una discusión profunda constitucional en relación con la deducibilidad de las regalías”, concluyó.