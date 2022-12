"Nos meten terror para que abandonemos ETCR": Farc tras crimen en Ituango

No hay todavía una hipótesis de por qué mataron a Manuel González, el excombatiente de las Farc conocido en la guerra con el alias 'Jair' o 'Cartagena', quien además era el hijo de Élmer Arrieta, 'el Flaco', el exjefe militar del extinto frente 18 de las Farc en Antioquia quien además había aspirado a un cargo público por el partido Farc.

Tras el asesinato, Jaime Nevado, consejero de educación y cultura del partido Farc dijo que a los reincorporados los están matando, pese a la presencia militar y policial en los espacios de capacitación y reincorporación. Denunció que los crímenes pretenden que los antiguos guerrilleros abandonen el espacio veredal.

“Cerca al ECTR hay Ejército y Policía, pero yo no sé, son como muy pasivo y no actúan. Parece que nos quieren meter terror para que abandonemos el ETCR, pero nosotros no estamos dispuestos a eso y seguiremos ahí. Por lo que está pasando, le exigimos al Gobierno que cumpla lo pactado y garantice la seguridad en todas las zonas veredales”, dijo Nevado.

González ya fue sepultado, mientras a la zona rural de Ituango llegó un fiscal para investigar su crimen.

En Antioquia van 19 crímenes a excombatientes de las Farc desde la firma del acuerdo de paz, 11 de esos homicidios fueron cometidos en Ituango.

