Nos quedaremos sin ver a Ana Gabriel por culpa de Avianca: usuaria que le cancelaron vuelo en Ibagué

A las escasas conexiones aéreas que ofrece el Aeropuerto Nacional de Perales, con otros destinos nacionales, nuevamente se registra la denuncia de la cancelación injustificada del vuelo Ibagué- Bogotá con conexión a Cali a las 7:47 de la mañana por la empresa Avianca.

Trabajadores de la aerolínea aseguraron que el vuelo fue cancelado por una orden desde el aeropuerto El Dorado y no les dieron una explicación real, simplemente la solución que se vayan en bus o en otra aerolínea y que en Bogotá “miran” como los envían a Cali.

“Estamos acá en el aeropuerto de Ibagué. Como es costumbre de la aerolínea Avianca, cancelaron el vuelo, la única solución que nos dan es que el día de mañana nos reubican, pero si el día de mañana vuelve y amanece nublado, entonces tampoco hay vuelo. Tenemos conexión con Cali, tenemos los traslados desde el aeropuerto allá, el hotel y pues la aerolínea simplemente nos dice que no, que si queremos entonces nos reubican en el vuelo pero de Cali, pero que nos vayamos de aquí de Ibagué a Bogotá en bus, sin saber si alcanzamos a llegar y si nos devuelven el dinero", relató a Blu Radio, Geraldine Rincón.

Amparo Monroy, otra usuaria, aseguró que "ni el aeropuerto ni las aerolíneas ponen de su parte y esto se convierte en un atropello que deja muy mal a la ciudad". Al parecer, un vigilante fue quien dijo que el vuelo había sido cancelado por malas condiciones climáticas.

“Estamos esperando a ver, es que hay una fila muy larga. Escuche ahí que está pasando una avioneta volando, entonces no es por mal clima ni por nada”, dijo.

Hay pasajeros que iban para concierto de Ana Gabriel en Cali

Al menos 9 de los viajeros van para la ciudad Cali al concierto de Ana Gabriel, tienen todo pago y no han podido salir de Ibagué.

“Mira lo que pasa es que en el vuelo de 7:47 hacia Bogotá, en la aerolínea Avianca, cuando llegamos, nos dijeron que le vuelo ya había despegado de Bogotá, que nos acercáramos a la sala y allí nos informaron que el vuelo estaba retrasado, que en media hora nos volvían a informar. Luego ya dijeron que el vuelo había sido cancelado, que se había devuelto a Bogotá, debido a las condiciones meteorológicas en la ciudad de Ibagué, pero los más chistoso es que en este momento están sobrevolando avionetas al lado del aeropuerto, entonces. ¿Cuáles son las condiciones meteorológicas que existen para que cancelaran el vuelo?. Nos vamos a quedar sin el concierto de Ana Gabriel en Cali por culpa de Avianca”, manifestó Carolina Avendaño Toro.

Por su parte, José Omar Avenando Quintero, quien fue a acompañar a sus familiares que salían de la ciudad en este vuelo, dijo lo siguiente.

“El vuelo no fue cancelado por cuestiones climáticas. Latam llegó y hay vuelo a las 10:30, pero no los embarcan en esa aerolínea por cuestiones de precios. Simplemente no dan motivo de la cancelación, es una decisión arbitraria, Avianca debe garantizar la reubicación en un vuelo para mañana y el de conexión a Cali”.

Blu Radio dialogó con uno de los funcionarios de la empresa Avianca en Ibagué, quien aseguró que no estaba autorizado para entregar ningún tipo de versión y que muy pronto, desde la oficina de comunicaciones en Bogotá, emitirán un comunicado explicando lo sucedido. Por ahora, los pasajeros aguardan en el aeropuerto alguna solución.