Niño no se sentó y retrasó un vuelo: sucedió en ruta de Santa Marta a Bogotá

Previo al despegue de un vuelo en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Santa Marta, se registró un hecho insólito que molestó a varios pasajeros que esperaban despegar con destino a la capital del país en horas de la mañana, algunos retornando a sus hogares.

Y es que el vuelo 4049 tuvo un retraso de una hora, pues, inicialmente, estaba programado para despegar sobre las 8.20 de la mañana y por culpa de un menor de edad que no se puso el cinturón el cuerpo del avión tuvo que desistir la operación.

“Estimados pasajeros, les informamos que si no se cumplía con las regulaciones del vuelo no podíamos iniciar el vuelo, no se cumplió y tuvimos que regresar. Ahora estamos esperando que los pasajeros que no cumplen con la regulación hagan el favor de desembarcar”, informaron desde la cabina del mando a los pasajeros.

Pero la negativa del menor de edad de quedarse sentado y poner el cinturón no terminó pese al llamado de atención, por lo que al ver esto los demás pasajeros empezaron a pedir que fueran bajados; algo que luego en compañía de la fuerza pública fue posible al indicarle a este hombre que incumplía con las normal de vuelo.

“Se obró bien por parte de la tripulación, porque las medidas de seguridad, tanto para el desarrollo del vuelo, como para las demás personas, son de obligatorio acatamiento”, dijo el experto en sector aeronáutico de la EAN, en diálogo con Noticias Caracol.

En redes sociales algunas personas rechazaron dicha situación y pidieron mayor responsabilidad de los padres de familia de no permitir este tipo de actitudes en lugar, más si estas acciones terminan afectando a los demás. Sin embargo, las autoridades aclararon que el menor y su padre fueron reprogramado en otro vuelo que también tenía como destino la capital del país en horas de la mañana.