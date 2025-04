EPM anuncia cortes de agua en Medellín, Bello, La Estrella e Itagüí esta semana

Durante esta semana, Empresas Públicas de Medellín (EPM) llevará a cabo trabajos de mantenimiento y lavado de tanques de almacenamiento, motivo por el cual se presentarán cortes de agua programados en diferentes zonas de Medellín, Bello, La Estrella e Itagüí. Estas interrupciones en el acueducto son necesarios para garantizar la calidad y continuidad del servicio, informó la compañía.

Cortes de agua en Medellín esta semana

En Medellín, el primer corte se realizará entre las 7:00 de la noche del martes 8 de abril y las 5:00 de la mañana del miércoles 9 de abril, afectando a 20.991 usuarios de los barrios Provenza, Parque Lleras, Alejandría, Asomadera No 1, Asomadera No 2, Barrio Colombia, Castropol, El Poblado, El Tesoro, La Florida, La Linde, Las Lomas No 1, Las Lomas No 2, Los Naranjos, Manila, San Diego y Villa Carlota. El sector comprende desde la calle 4 sur hasta la calle 15 B entre las carreras 32 y 43 A, y también la avenida Las Palmas entre calles 29 y 35.

Barrios de Bello sin agua esta semana

Ese mismo día, entre las 8:00 de la noche y las 5:00 de la mañana, habrá otra interrupción que impactará sectores del norte de Medellín y parte de Bello. En Medellín, los barrios Kennedy, Alfonso López, Tejelo, Florencia, Pedregal, Girardot, San Martín de Porres, Castilla, La Esperanza, Francisco Antonio Zea, Boyacá y Las Brisas se verán afectados. En Bello, serán Barrio Nuevo, La Cabañita, Villa de Occidente, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida y Montañita Abajo. Esta suspensión cubre a 41.591 usuarios.

Sectores de La Estrella sin agua

Por su parte, en La Estrella se realizará una suspensión entre las 8:00 de la noche del miércoles 9 de abril y las 4:00 de la mañana del jueves 10 de abril. La interrupción abarcará sectores desde la calle 87 sur hasta la calle 75 sur, entre las carreras 50 y 65. En simultáneo, en el corregimiento de San Antonio de Prado (Medellín), también se interrumpirá el servicio en el área comprendida entre las calles 58 AA sur y 36 sur, entre carreras 54 F y 65. Adicionalmente, en Itagüí, el corte será en el mismo horario, afectando a usuarios ubicados desde la calle 24 B hasta la calle 37 entre carreras 61 y 70. Estas tres intervenciones impactarán a un total de 42.918 usuarios de barrios como Bellavista, San Andrés, Centro, La Ferrería, Horizontes, Ditaires, Barrio Triana, San Francisco, San Gabriel, 19 de Abril, Santa Catalina y el corregimiento San Antonio de Prado.

Otros cortes de agua en Medellín

Finalmente, el jueves 10 de abril, entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana del viernes 11 de abril, EPM programó una última interrupción en el oriente de Medellín. Serán 15.810 usuarios de los barrios La Libertad, El Pinal, Sucre, Alejandro Echavarría, Enciso, Villatina, San Miguel, La Ladera, La Mansión y Los Ángeles quienes experimentarán la suspensión del servicio, en zonas comprendidas entre las calles 52 y 64 y las carreras 18 y 46.

EPM recomendó a los ciudadanos abastecerse de agua con anticipación y destacó que estos trabajos son parte de su compromiso por mantener la infraestructura en óptimas condiciones para el beneficio de toda la comunidad.