Iván René Valenciano está "quebrado" por la muerte de Jorge Bolaño: "No puede hablar"

En Blog Deportivo se realizó un homenaje a Jorge Bolaño, quien murió a sus 47 años luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Uno de los invitados era el también referente del Junior Iván René Valenciano, pero no pudo estar en la entrevista en los micrófonos de Blu Radio.

El director de Blog Deportivo, Javier Hernández Bonnet, informó a los oyentes que el bombardero les comunicó que no estaba en condiciones para dar la entrevista, pues la muerte de su amigo y excompañero de equipo lo había afectado mucho.

"Acabamos de recibir una respuesta de Iván René Valenciano a quien le habíamos pedido que se uniera a esta conversación. Valenciano, absolutamente quebrado, ha manifestado que no está en condiciones de hablar, que lo excusemos, que el dolor que tiene es tan profundo que no es capaz de modular y lo entendemos", detalló Hernández.

Jorge Bolaños jugó muchos años en el Parma de Italia Foto: Parma Calcio

"Quería que fuera mentira"

De hecho, el exjugador Víctor Pacheco contó la charla que tuvo con Iván René Valenciano en la noche del domingo cuando se conoció la noticia del fallecimiento de Bolaño. Reveló que quería decirle que todo se trataba de una mentira, pero, lastimosamente, la realidad era otra.

"No es fácil. Ayer estuve hablando con Iván, que le confirmara la noticia y yo quería decirle: 'Eso es mentira'. Pero desafortunadamente no es cierto lo que estamos viviendo y bueno, se quebró. Hoy también me llamó a preguntar sobre él, que si lo traerán a Barranquilla, que si van para Santa Marta", añadió Pacheco.

Por el momento, el fútbol colombiano se ha rendido en diferentes homenajes para Jorge Bolaño por su legado en el Junior de Barranquilla, así como en la Selección Colombia. De hecho, los equipos del FPC, así como la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol publicaron en sus redes sociales diferentes fotografías y mensajes de solidaridad con su familia y allegados.

Todavía se desconoce dónde serán las honras fúnebres del exvolante, pues Bolaño falleció en Cúcuta, pero era muy querido en las capitales del Magdalena y Atlántico.