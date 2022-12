Novartis interpondrá acción de nulidad sobre medida de interés público a Glivec

A través de un comunicado la firma Novartis hizo oficial la decisión de buscar, por medio de los tribunales, tumbar la medida que definió como de interés público al medicamento Glivec.



Según la compañía, la acción de nulidad está enfocada a poder expresar “ante las Cortes colombianas, las razones de su desacuerdo fundamental con la Declaratoria de Intereses Públicos”.



Así mismo, expuso una serie de argumentos los cuales, según la compañía, se ha garantizado el acceso a esta medicina, se ha rebajado el precio en dos ocasiones y el derecho sobre las patentes en el país se vence en 2018. (Lea aquí : Novartis quiere demandar acto que fijó interés público del Glivec: MinSalud)



Cabe señalar que el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, confirmó a Blu Radio que desde su cartera conocían las intenciones de la farmacéutica en demandar la declaratoria de interés público.

El jefe de la cartera de Salud señaló que la farmacéutica ya presentó una serie de recursos frente a este tema y piensan entablar una demanda contra el país.



Sumado a lo anterior, Gaviria manifestó que tiene información que la farmacéutica considera una demanda en el contexto del tratado bilateral de inversión que tiene Colombia con el gobierno Suizo.



“Nos anunciaron que Novartis quiere demandar no solo al Ministerio de Salud, sino al país en el contexto del tratado binacional de inversión que tiene Colombia con el gobierno suizo”, puntualizó.



Este es el comunicado emitido por Novartis:



A raíz de la injustificada Declaración de Interés Público (DIP) por parte del Ministerio de Salud para nuestra medicina contra el cáncer Glivec, y después de un minucioso análisis, Novartis ha tomado la decisión de interponer una Acción de Nulidad sobre esta medida.



Novartis comprende y es consciente de los retos financieros que enfrenta el sistema de salud colombiano y ha estado comprometida en buscar soluciones en beneficio de los pacientes, la innovación y la economía de Colombia. .



Con esta decisión, Novartis busca generar el espacio para presentar ante las Cortes colombianas, las razones de su desacuerdo fundamental con la DIP y las pruebas que demuestran que no existen circunstancias excepcionales que ameriten tal medida:



• No existe monopolio, hay competencia genérica para Glivec: Hay al menos tres alternativas no infractoras de la patente de Glivec disponibles en el mercado. Dos tercios de los pacientes colombianos están bajo estos tratamientos alternativos.



• No hay problemas de acceso en Colombia: Hemos garantizado un suministro adecuado e ininterrumpido de nuestra medicina y todo paciente que requiere Glivec tiene acceso a él.



• El precio de Glivec en Colombia está por debajo de lo requerido por las normas de precios locales: El precio ha sido fijado por el gobierno y reducido en dos ocasiones. De hecho, el precio de Glivec en Colombia es uno de los más bajos a nivel mundial.



El impacto financiero de la DIP de Glivec no es nuestra principal motivación para presentar esta Acción de Nulidad, pues el derecho de patente de Glivec en el país vence en el 2018. Más que este caso puntual, nos preocupan las repercusiones que esta declaratoria injustificada podría tener para todo el sistema de propiedad intelectual y para el futuro de los medicamentos innovadores.



Una DIP para Glivec, basada en circunstancias que no son de carácter excepcional, crea un precedente perjudicial que podría extenderse a otros tratamientos cubiertos por patentes en Colombia y otros países. Esto destruiría la propiedad intelectual, principio fundamental sobre el cual se basa el sector de la investigación biomédica para asegurar su existencia. Sobre este mismo fundamento centran sus esperanzas millones de pacientes alrededor del mundo, quienes saben que este mecanismo es la garantía para la investigación y desarrollo de nuevos tratamientos que mejoren sus condiciones de vida.