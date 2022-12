Nueva controversia entre Fiscalía y JEP por postulados no presentados por Farc

BLU Radio conoció una carta de la Presidencia de la República, enviada hace pocos días a la vicefiscal general, María Paulina Riveros, que confirma que supuestos integrantes de la red urbana “Llamarada” del ELN no están en el listado de postulados por Farc como beneficiarios de la JEP.



Este asunto fue el escenario de una polémica este miércoles, entre el fiscal general, Néstor Humberto Martínez; el alto comisionado de Paz, Miguel Ceballos, y la presidenta del tribunal, Patricia Linares, quien dijo que sí hubo colados en la lista.

Vea también: Controversia entre JEP y Gobierno por supuestos milicianos del ELN en lista de exFarc



La carta está firmada por Antonio Quiñonez Valero, director temático de Presidencia, y en la misma afirma que Luis Daniel Jiménez Calderón, Paola Andrea Salgado Piedrahita, Sergio Esteban Segura Güiza, Víctor Orlando Ariza Gutiérrez, Feliz Mauricio Augusto Gutiérrez, John Fernando Acosta Bogotá, Andrés Felipe Rodríguez, entre otros, no fueron incluidos en el listado.

De acuerdo con la entidad, estos postulados "no fueron incluidos en ninguno de los listados entregados por el miembro delegado de las antiguas Farc - EP para la presentación de listados, por lo que no han sido ni serán acreditados como integarntes de esa organización por parte de esta oficina"





Esta es la carta:





Al respecto, este es el comunicado oficial de la JEP. Queremos hacer una aclaración, sobre las advertencias que hizo el Fiscal General, sobre unos miembros del ELN que habrían entrado a la JEP: 1. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas recibió la solicitud de 13 personas para que sean admitidas en la JEP. Esas personas, según la Fiscalía, hacen parte del grupo “La Llamarada”. 2. Dicha solicitud aún no ha sido resuelta y, por lo tanto, no se puede decir que esas personas se hayan sometido a la JEP y vayan a recibir beneficios jurídicos. Esas personas, simplemente, hicieron una solicitud. 3. La JEP recibe permanentemente solicitudes, que son evaluadas por las diferentes salas. Luego de hacer un proceso de verificación (Listas de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y procesos en la Fiscalía General y otros tribunales) se toma la decisión de admitir o no admitir a la persona que pide su sometimiento a la Jurisdicción. 4. Un dato ilustrativo: Solo la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas ha negado, hasta ahora, 45 solicitudes de sometimiento a la JEP. 5. También la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, ha recibido 14 solicitudes de ingreso a la JEP por parte de miembros del ELN, 6 se rechazaron y 8 están en estudio. 6. En el caso personas que dicen pertenecer a organizaciones guerrilleras, para ser admitidas en la JEP se tiene que demostrar que hicieron parte de grupos que firmaron un acuerdo de paz con el Gobierno nacional.