Nueva EPS activa atención especial para más de 525.000 afiliados colombo-venezolanos tras terremoto

Nueva EPS anunció la puesta en marcha de un sistema de atención temprana para garantizar la prestación de servicios de salud a más de 525.000 afiliados colombo-venezolanos, luego de los dos terremotos registrados ayer en Venezuela.

La entidad informó que la medida busca brindar atención oportuna a los ciudadanos binacionales que puedan verse afectados por la situación, especialmente en las zonas de frontera. Para ello, instruyó a las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, ubicadas en departamentos fronterizos para que refuercen la atención y eliminen cualquier barrera administrativa que dificulte el acceso a los servicios médicos.

La EPS cuenta con una red de 437 IPS en departamentos como La Guajira, Cesar, Arauca, Norte de Santander y Vichada, las cuales ya fueron alertadas para activar protocolos de atención temprana dirigidos a la población colombo-venezolana que requiera asistencia.

Finalmente la entidad en cabeza del interventor Jorge Ivan Ospina, hizo un llamado a sus colaboradores para unirse a esta atención especial que se le darán a los más de 500 mil afiliados a la EPS.

