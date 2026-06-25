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Nueva EPS activa atención especial para más de 525.000 afiliados colombo-venezolanos tras terremoto

La entidad reforzó la atención en 437 IPS de departamentos fronterizos para que los afiliados puedan ser atendidos sin barreras administrativas.

afectados por terremoto en Venezuela.jpg
Afectados por terremoto en Venezuela.
Foto: EFE, archivo Blu Radio.
Por: Gabriela Calderón
|
Actualizado: 25 de jun, 2026

Nueva EPS anunció la puesta en marcha de un sistema de atención temprana para garantizar la prestación de servicios de salud a más de 525.000 afiliados colombo-venezolanos, luego de los dos terremotos registrados ayer en Venezuela.

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La entidad informó que la medida busca brindar atención oportuna a los ciudadanos binacionales que puedan verse afectados por la situación, especialmente en las zonas de frontera. Para ello, instruyó a las Instituciones Prestadoras de Salud, IPS, ubicadas en departamentos fronterizos para que refuercen la atención y eliminen cualquier barrera administrativa que dificulte el acceso a los servicios médicos.

La EPS cuenta con una red de 437 IPS en departamentos como La Guajira, Cesar, Arauca, Norte de Santander y Vichada, las cuales ya fueron alertadas para activar protocolos de atención temprana dirigidos a la población colombo-venezolana que requiera asistencia.

Finalmente la entidad en cabeza del interventor Jorge Ivan Ospina, hizo un llamado a sus colaboradores para unirse a esta atención especial que se le darán a los más de 500 mil afiliados a la EPS.

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