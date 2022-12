Nueva polémica entre Maya y Lafaurie: contralor pidió quitar manejo de recursos a Fedegan

La batalla personal del contralor Edgardo Maya y José Félix Lafaurie no se detuvo luego de la elección de Felipe Córdoba como sucesor de Maya. El contralor saliente, al que le quedan horas en el cargo, le envió una carta al ministro de Agricultura, Andres Valencia Pinzón, para que sea su cartera la que administre unos recursos que se están gestionando para inversión en el sector ganadero y el sector lechero.



Maya consideró que debido a las auditorías realizadas a Fedegan en años recientes y por la liquidación del Fondo Nacional del Ganado, producto de un pago de deudas con los recursos de ese fondo, no debería poder gestionar ese dinero.

Pero, aunque de nuevo no lo nombra, el contralor se refiere a “las buenas calificaciones” que han expresado algunas personas sobre Fedegán. Ese fue precisamente uno de los argumentos de Lafaurie en las audiencias públicas en el Congreso antes de la elección de contralor.



Maya dice que las buenas calificaciones se deben a una opinión sesgada de un exfuncionario de la Contraloría que hoy trabaja en Fedegán.



En medio de esa pugna, Lafaurie dijo que Maya lo había “chuzado” de forma ilegal cuando era procurador. Maya le respondió que no hizo nada ilegal y que “hubo cobardía” para hacer una denuncia formal. Todo fue finalmente archivado por el Consejo de Estado.



José Félix Lafaurie ha sido el presidente de Fedegán desde hace varios años. Durante su administración, Lafaurie asumió la mayoría de las acciones del Fondo Nacional del Ganado que fue liquidado finalmente por haber quedado aparentemente desfinanciado.

El presidente de Fedegán también respondió enérgicamente:

