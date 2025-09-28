Nuevas directrices en las FFMM: Cubides ordena fortalecer presencia de mando y disciplina

En un mensaje dirigido a todos los comandantes en las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides Granados, Comandante General, llamó a consolidar la cohesión, la disciplina y el espíritu de cuerpo en cada nivel de la institución.

“El momento que vivimos nos invita a fortalecer el liderazgo visible, la cercanía con las tropas y el ejemplo constante. Cada unidad, cada dependencia y cada escalón de mando tiene la oportunidad de marcar la diferencia”, señaló Cubides en su directriz.

El alto oficial enfatizó que la grandeza de la Fuerza se mide por la capacidad de sus líderes para inspirar, orientar y acompañar. En sus palabras, “el verdadero liderazgo no solo dirige, sino que motiva, escucha y construye confianza”, destacando que cada acción y decisión de los mandos incide directamente en la moral y desempeño de sus equipos.

En su mensaje, Cubides entregó cinco órdenes específicas para orientar el trabajo de los comandantes:



Presencia de comando, con visitas permanentes a las áreas de responsabilidad y acompañamiento directo a las tropas. Disciplina y cumplimiento, manteniendo estándares rigurosos en los procedimientos operacionales y administrativos. Educación continua, garantizando capacitación e instrucción permanente para enfrentar los retos actuales y futuros. Bienestar y moral, evaluando y fortaleciendo la motivación y el sentido de pertenencia del personal. Retroalimentación y mejora, aplicando lecciones aprendidas tras cada operación para optimizar resultados.

El Comandante General subrayó que la historia de las Fuerzas Militares está escrita con sacrificio, honor y voluntad inquebrantable de servicio. “Hoy, más que nunca, el país espera de nosotros unidad, integridad y victoria. Que el ejemplo de quienes nos precedieron sea el impulso para seguir avanzando”, expresó.

Cubides cerró su mensaje con un llamado a la unión y a liderar con el ejemplo. “Cada día es una nueva oportunidad para demostrar que somos ejemplo de integridad, resiliencia y compromiso ante nuestras tropas y frente a los colombianos. El futuro de la patria se construye con el esfuerzo de todos y el liderazgo de quienes inspiran a dar siempre lo mejor”.