Nuevo choque entre Petro y Uribe en plenaria del Senado

Un nuevo enfrentamiento se presentó entre los senadores Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez en la plenaria del Senado. La discusión se centró en la supuesta reunión que se habría dado entre Petro y varios líderes de las Autodefensas y Pablo Escobar.

“El senador Gustavo Petro se reunía con Carlos Castaño, quien contaba que iba a pedirle protección, hablar mal de los contradictores políticos de la misma izquierda y señalar algunos de ellos”, expresó Uribe, quien manifestó que ese encuentro se dio en el mes de julio del año 2000.

El expresidente también expresó que Petro no ha rectificado la denuncia de Salvatore Mancuso “sobre haberle ofrecido asilo político en Venezuela”. Además, manifestó que se reunió con miembros del Cartel de Cali.

“El senador Gustavo Petro debe explicar si recibió dinero de Miguel Rodríguez Orejuela. Un allegado de Miguel Rodríguez, en tiempos recientes, ha informado que le dieron un millón de dólares”, agregó.

Plenaria de Senado: 16 junio, 2020

Constancia sobre el senador Gustavo Petro. pic.twitter.com/QqjVdPw0CG — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 17, 2020

El líder de la Colombia Humana, entretanto, respondió los señalamientos: “Ahora entiendo ese desespero, es que el tema de Marta Lucia Ramírez, de sus sociedades con la mafia, de las cosas que van apareciendo lo llevan a usted a ensuciar a todo el mundo”.

Petro afirmó que no tiene recursos del narcotráfico y que en este momento incluso le debe al Estado. Finalmente, recordó que en el momento de la toma del Palacio de Justicia era concejal de Zipaquirá y estaba en la cárcel.

“Yo no sé qué me va a pasar en este país, no sé si seré presidente, si nunca lo seré o si me van a matar en el camino, pero lo único que le puedo afirmar, senador Álvaro Uribe, es que yo no soy como usted. Así que no me plantee una historia similar a la suya”, enfatizó.

Un Uribe desesperado, hasta el punto que confunde las fechas de la historia, tratando de defender a Marta Lucía se lanza en calumnias contra mi

Esta mi respuesta pic.twitter.com/OVQoiFnVEu — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 17, 2020