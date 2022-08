Nuevo director de la Policía anuncia sustancial cambio en el Esmad

A la pregunta: ¿ qué pasará con el Esmad en el gobierno del presidente Gustavo Petro?, el nuevo director de la Policía, general Henry Armando Sanabria Cely , reveló en Blu Radio las acciones que propondrá para reformar el escuadrón antimotines.

De acuerdo con el funcionario, el organismo podría convertirse en una fuerza disponible, pero aclaró que sería de “último recurso”. Es decir, primará el diálogo.

Años atrás contábamos con un grupo de policías con una capacitación en el manejo de disturbios y motines, conocidos como la “fuerza disponible”. Esa fuerza disponible se conformaría como un grupo especial de protección a la manifestación pública y tomaría los lineamientos de las Naciones Unidas para la aplicación de la ley el uso de la fuerza dijo

A la pregunta de qué cambiaría respecto al Esmad, como lo conocemos hoy, el nuevo director de la Policía reveló que transformaría, entre otras cosas, el uso de armas letales.

“Al Esmad se le señala, desde varios sectores, de haber afectado la integridad de algunos jóvenes. Las escopetas calibre 12 fueron recogidas. Esa munición es prohibida, no se está utilizando. Revisión de este tipo de armas no letales. Por supuesto de los procedimientos cuando se trata de aprehender jóvenes que participan en estos hechos”, añadió.

Sin embargo, el oficial aclaró que no le quitaría las armas no letales al Esmad porque, según dijo, en un momento dado son necesarias para no entrar en contacto directo.

El general Sanabria aclaró también que, en la práctica, su propuesta es que el uso de la fuerza sea la última razón de ser y que primará el diálogo.

“Necesitamos que esa fuerza de choque sea la última razón de ser. El señor presidente está utilizando una política que utilizó la Alcaldía de Bogotá y tuvo bastante éxito, la denominan “las chaquetas rojas”. Ellos serían los que inicialmente actuarían, frente a una situación que desborde los lineamientos para la manifestación pública. Siempre se colocaba al Esmad como fuerza primigenia”, dijo.

El general agregó que este grupo de “chaquetas rojas” sería un grupo de gestores, por fuera de la Policía, que tendrían protección en pro de la actividad que cumplen. Asimismo, el oficial reveló que habrá un cambio de uniforme del Esmad.

Tenemos una propuesta en marcha, que es el cambio de uniforme. El cambio de color en la vestimenta y en los vehículos. Estamos adaptando vehículos blindados, como ambulancias, para que sean estos los que ingreses por los lesionados, tanto de la fuerza pública como manifestantes reveló el director de la Policía.

El oficial agregó que, en caso de los policías sean duramente atacados, los miembros de la institución pueden actuar con contundencia: “Tendríamos la necesitada de utilizar un mayor esfuerzo para evitar que esto suceda. Si ocurre, tendríamos que actuar con contundencia porque la vida y la integridad del policía tiene valor y por supuesto el principio de autoridad y de seguridad ciudadana se afecta con este tipo de hechos”, puntualizó.

Finalmente, el general Sanabria aclaró que los agentes del Esmad seguirán usando gases, en caso de ser necesarios, pues están aprobados por Naciones Unidas, dada su baja letalidad.