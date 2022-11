Nuevo round entre multinacional y habitantes de Jericó por exploraciones mineras

Continúa el pleito entre los habitantes del municipio de Jericó y la multinacional Anglo Gold Ashanti por exploraciones mineras.

Este lunes, personal de la empresa llegó hasta la vereda Vallecitos, en compañía de uniformados del Ejército y Esmad para continuar con la exploración de la zona con fines de posibles extracciones de oro, plata y cobre.

En este nuevo intento, la comunidad intervino para impedir que se adelantaran los trabajos y en el lugar tuvo que mediar el mismo alcalde, Jorge Pérez, quien le exigió a la fuerza pública y a la multinacional que se abstuvieran de realizar la exploración.

“Esperemos que la empresa asimile dentro del marco legal que ella misma promueve el acuerdo municipal 010 con el que se prohíbe la minería. Esperamos que la empresa no haga este tipo de intentos o acercamientos al territorio porque van a encontrar una comunidad dispuesta a defender el territorio y queremos que no haya alteraciones de orden público, por eso queremos que la empresa no siga con estos intentos”, dijo el alcalde.

El abogado que representa a la comunidad, Rodrigo Negrete, recuerda que sigue vigente el acuerdo municipal que prohíbe la minería de metales en esa población de tradición cafetera.

Afirma que

la multinacional no puede violar el acuerdo y debe esperar a que el Tribunal Administrativo de Antioquia se pronuncie.

“Si no han declarado inválido el acuerdo, pues no podrán hacer la actividad minera y si lo declaran no válido, nosotros estamos buscando otros recursos legales para hacer frente a esta situación”, dijo el jurista.