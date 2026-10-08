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Nuevo sismo sacudió a Chaparral, Tolima, este jueves

El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4.0, según el Servicio Geológico Colombiano.

Sismo hoy en Chaparral.
Sismo hoy en Chaparral.
SGC.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Un nuevo temblor de magnitud 4.0 se registró este jueves en el municipio de Chaparral, departamento del Tolima, durante la tarde de este 8 de octubre. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 16:23 hora local (21:23 UTC) y tuvo una profundidad superficial.

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El epicentro se localizó en las coordenadas 3.84° N y -75.58° W, con un estado de revisión manual por parte de la agencia. Los municipios más cercanos a la zona del evento sismico fueron San Antonio a 14 km, Chaparral a 17 km y Roncesvalles a 19 km, todos en el departamento del Tolima.

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Este evento, de magnitud 4.0, forma parte de una secuencia de sismos registrados en Chaparral a lo largo del mismo día. Horas antes, la red de monitoreo del SGC reportó otros temblores de menor intensidad, todos de carácter superficial:

1. 1:42 de la tarde: magnitud 2.8

2. 2:57 de la tarde: magnitud 2.1

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3. 3:35 de la tarde: magnitud 2.6

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