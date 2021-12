Nunca es tarde: adulta mayor de 71 años se graduó de bachiller junto a su nieta en Bogotá

En enero de 2019, Susana Sánchez, de 71 años, empezó a construir el sueño de cursar el bachillerato con su nieta de 15 años.

Aquella mañana que pisó por primera vez el colegio Sierra Morena de Bogotá con su lonchera, su uniforme y útiles escolares, todos sus compañeros la miraron asombrados porque era la única adulta del grado.

Tímida y aferrada de la mano de su nieta, se sentó en el pupitre y empezó a escuchar a los profesores que durante un año le dieron grandes enseñanzas.

"Estudiar con mi nieta fue una experiencia muy bonita, pues mis compañeros al principio me acompañaban, ellos estaban siempre pendientes de mí, pero al igual”, dijo Susana.

Fue un poco incomodo porque era la única adulta mayor, yo me gradué con adolescentes de 15 años. Fue una experiencia dura al principio porque me tocó adaptarme a todo, al lenguaje de los jovencitos. Ya cuando empecé a agarrarle el tiro, me preguntaron que cuánto sacaba en las tareas y yo les decía que ocho dijo Susana Sánchez.

Con el paso del tiempo, sus compañeros empezaron a tomarle cariño y cada día la cuidaban como si fuera su mamá, la acompañaban en los descansos y hasta se reunían en las casas para hacer las tareas.

Cuando llegó la pandemia, vivió días oscuros porque no sabía utilizar los celulares ni el computador para hacer las tareas, pero su nieta estuvo allí para explicarle y juntas sacaban las mejores calificaciones.

Cuando empezó la pandemia nos tocó estudiar en la casa y nos unimos las dos para lucharla y entregar los trabajos a los profesores. Fue un cambio duro porque me tocó aprender todo lo de la tecnología y siempre nos tocaba manejar muchas guías. Pero me parecía mejor presencial porque le explican a uno más fácil, y las materias más difíciles fueron las de Diseño y Empresarial, porque no entendía nada y por ejemplo me ponía a llorar porque me regresaban los trabajos y eran los últimos para graduarme agregó

Susana indicó que de niña su papá no la dejó estudiar el bachillerato en el colegio de monjas que ella quería y por eso se retrasó en el estudio. Entonces decidió buscar otro rumbo y empezó una vida como empleada doméstica, donde conoció a su actual esposo y tuvo hijos.

A pesar de las dificultades, en los primerodías de diciembre del 2021 se graduó con las mejores calificaciones y todos los compañeros y profesores le aplaudieron por ser ejemplo de superación para los jóvenes.

"Los profesores siempre me ponían de ejemplo para que los jóvenes se pusieran las pilas. Los compañeros jugaban conmigo y la pasábamos chévere, los pelados como hablan todo raro pues yo los arremedaba todos los descansos y ellos se reían siempre, en eso nos la pasábamos”, precisó Susana.

Susana Sánchez graduada del colegio en Bogotá Foto: Suministrada a BLU Radio

“Mi hija por ejemplo se convirtió casi que en mi mamá porque era la que me compraba las reglas, los borradores y todo. Cuando me gradué me quedé sin palabras para agradecerle a todos por la paciencia", puntualizó.

Andrea Morales, nieta de Susana, indicó que nunca pensó que su abuela se convertiría en su mejor amiga de colegio.

"No todos tenemos el privilegio de estudiar y compartir todos los descansos con la abuela. Ella siempre fue alegre, recochera, responsable y compañerista, todos la cuidábamos siempre en el colegio”, dijo.

“Yo creo que mi abuela es un gran ejemplo de superación porque superó las dificultades y se graduó conmigo con las mejores calificaciones", precisó Andrea llena de orgullo.

Con el título que obtuvo doña Susana, ahora piensa ahora estudiar una carrera relacionada al medio ambiente.

