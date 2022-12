Nunca hemos pensado en dejar sin comida a ninguna ciudad: Aguilar, líder camionero

Pedro Aguilar, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, respondió a los cuestionamientos de haber dado órdenes a los transportadores, para cumplir con la amenaza de dejar sin alimentos a la ciudad de Bogotá.



"Yo no me retracto, es una propuesta que hicieron los camioneros, y cuando el pueblo habla es la voz de Dios, entonces hay que oírlos. Después se sometió a votación y se concertó que los que quisieran trabajar en los camiones turbo podían trabajar. Nunca hemos pensado en dejar sin comida a ninguna ciudad y mucho menos la capital de la República", indicó Aguilar.



El líder gremial respondió así al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien aseguró que no permitirá amenazas.



"Cuente con que no vamos a violar ninguna norma de orden público", afirmó tras manifestar que los señalamientos de la exministra Cecilia Álvarez son falsos.



"Esas acusaciones no tienen sentido, yo no tengo ningún monopolio en el sector camionero, solo tengo 15 camiones", aseguró.



Sumado a esto, Orlando Ramírez, presidente de la ATC aseguró que el paro es indefinido.



"Iremos hasta donde sea necesario. Está demostrado que cada vez que el Esmad nos ataca, más camioneros salen a protestar. Estamos en la mesa, las posibilidades son todas, depende del Ministro. Hemos sido claros desde el primer día y no vamos a declinar en defender los derechos en materia de fletes y de regulación del parque automotor de los transportadores", dijo.



Los representantes de la Cruzada Nacional Camionera ya retomaron la mesa de diálogo con el Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, pero antes hicieron un llamado a los camioneros a fortalecer el paro en los más de 114 puntos donde se concentran a nivel nacional.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

Publicidad

-Ante los disturbios en Bogotá, protagonizados por los transportadores, la Alcaldía anunció foto-comparendos e inmovilizaciones para los camioneros que incurran en las vías de hecho y afecten la movilidad de la ciudad.

-Integrantes del Centro Democrático negaron estar detrás del paro camionero y catalogaron de mentirosas las acusaciones del senador Liberal Guillermo García Realpe.

Publicidad

-A pesar de los atentados del ELN a la fuerza pública, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que la orden es arreciar los operativos contra esa guerrilla.

Publicidad

-Expectativa en La Guajira por los anuncios en materia de salud, seguridad alimentaria y agua potable que hará el presidente Santos para enfrentar la crisis humanitaria en la región.

-Por irregularidades en el recobro de medicamentos, la Contraloría profirió fallo de responsabilidad fiscal por 485 millones de pesos a Fidufosyga.

Publicidad

-En Santander las autoridades capturaron a un hombre que atacó brutalmente a su excompañera sentimental que lo había dejado hacía dos meses, la mujer está en una unidad de cuidados intensivos en Bucaramanga.

Publicidad

-Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se reunirá con un abogado estadounidense para su defensa en Estados Unidos, en caso de que sea extraditado.

-Un joven fue asesinado en Bogotá porque no llevaba nada de valor cuando delincuentes lo asaltaron.

Publicidad

-Dos hermanos murieron en un accidente de tránsito que se registró en inmediaciones del coliseo El Campin, en Bogotá

Publicidad