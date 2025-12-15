Caribeña Día resultado del último sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

La Caribeña Día se consolida como uno de los sorteos de chance más tradicionales y seguidos del Caribe colombiano, gracias a su larga trayectoria y a su fuerte arraigo en la región. Con el paso del tiempo, este juego se ha convertido en una cita diaria para miles de apostadores que confían en su seriedad y en la posibilidad de que la suerte marque la diferencia en su jornada.

La fidelidad del público se explica por la constancia del sorteo y por un proceso claro y transparente, factores que han fortalecido su credibilidad no solo en la región Caribe, sino en todo el país.



Número ganador de Caribeña Día hoy, lunes 15 de diciembre de 2025

El número ganador del chance Caribeña Día de este lunes 15 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega la Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m., con transmisión en vivo a nivel nacional. La puntualidad en su horario y la claridad durante el desarrollo del sorteo han sido elementos clave para posicionarlo como uno de los juegos de chance más confiables y representativos del Caribe colombiano.



Modalidades de juego de la Caribeña Día

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Día es la diversidad de modalidades de apuesta, pensadas para adaptarse a distintos gustos y niveles de experiencia entre los jugadores. Estas opciones incluyen:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Gracias a su historia, la emoción que genera a diario y la flexibilidad de sus modalidades de apuesta, la Caribeña Día continúa siendo uno de los sorteos más esperados del Caribe colombiano. Cada tarde, renueva la ilusión de miles de jugadores que mantienen la esperanza de que la suerte esté de su lado.