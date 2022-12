Nunca le di dinero de sobornos a Angela Benedetti: Julio Gómez

El excontratista Julio Gómez, condenado a 10 años de cárcel por el carrusel de la contratación en Bogotá, negó en BLU Radio haber entregado 200 millones de pesos a Ángela Benedetti, desmintiendo así una versión que entregó el también contratista Manuel Botero.



“Nunca le he dado plata a Angela Benedetti. Llevo seis años. Obtuve un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación y en ese momento yo enumeré a todas las personas y todos los hechos”, dijo.



En ese sentido, agregó que nunca declaró contra la hoy embajadora en Panamá porque no tiene nada en contra de ella.



“Si hubiera tenido actos de corrupción con ella, seguramente ella haría parte de esa matriz de colaboración. Nunca le he dado dinero correspondiente a sobornos”, enfatizó.



Gómez dijo que muchas de los señalamientos que ha hecho Botero no se apegan a la realidad:



“No tengo idea qué problema tendrá el señor con la doctora Ángela Benedetti”.



Finalmente, el contratista, que ya pidió la libertad condicional, se mostró presto a seguir colaborando con la Fiscalía para que los hechos se aclaren.

