“Nunca me tomé un tinto a nombre de Millonarios”: José Roberto Arango

negó haberse lucrado en su paso por el club de fútbol bogotano.

“Mi trabajo no era salvar a Millonarios sino contribuir al fútbol colombiano. No recibí un peso ni me tomé un tinto a nombre de Millonarios. Pude comprar acciones pero no quise”, agregó.

“Quiero que los hinchas (de Millonarios) estén tranquilos porque el proceso está totalmente blindado. Tengo mi archivo con todos los documentos. Me cuidé y estoy presto a cualquier investigación”, comentó.

Arango reconoció que Alessandro Corridori, empresario de Fabricato, fue accionista inicial de Millonarios. “Lo conocí en una reunión citada por Carlos Adolfo Mejia en la que estaban varios de los que iban a comprar, junto a Juan Carlos Ortiz. Sé que tuvo acciones pero no sé cuánto, nunca conocí la conformación de accionistas de Azul y Blanco”, concluyó.