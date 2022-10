Nunca me tomé un tinto con los dueños de Supercundi: ‘Romaña’

Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’, señaló en Mañanas BLU que no es cierto que él esté detrás de los supermercados Supercundi, Merkaandrea o MercaFusa.

“No conocemos a estos señores (hermanos Mora Urrea) ni tampoco de las cadenas. Le corresponde a la Fiscalía investigar y si es así llevarlo a la Jurisdiccion de Paz y presentar los testigos falsos que han presentado”, dijo.

Calificó la investigación de la Fiscalía, quien señala que estos bienes hacen parte de bienes de testaferros de las Farc, como “una cacería de brujas para tapar la verdadera corrupción del país”.

“No distinguía a ninguno de los hermanos Mora Urrea ni tuve comunicación con ninguno de ellos. Solo sé que vivían por Sumapaz y tenían una finca humilde allá. Nunca me tomé un tinto con ellos”, sentenció ‘Romaña’.

Castellanos Garzón desmintió conocer al conductor Wilson Martin Bonilla, testigo en el caso, pues señala que en “la montaña no había carros, había solo picas y rastrojos”.

“No conozco a ese señor (Wilson Martin). Nunca he tenido carros, nunca he tenido choferes ni personas que me manejen ninguna clase de vehículos”, manifestó.

Aseguró que la Farc le exige al ente acusador que presente los “testigos que han comprado” y diga “cuánto les están pagando y por qué les están pagando. Porque en el país hay muchas necesidades y por el dinero cualquier persona hace falsas acusaciones”.

Alias ‘Romaña’ aseguró que en ningún momento entre los secuestrados por las antiguas Farc hubo algún hermano Mora Urrea. Precisó que no los conoce y que no hay ningún vínculo con ellos.

“Es bueno que la JEP comience a actuar y que vayamos todos a aclarar lo que tenemos que aclarar. Que vayan todos, no solo nosotros porque se trata de acabar el conflicto, no para continuarlo”, añadió el hombre que operaba en Cundinamarca con las extintas Farc.

Asimismo, manifestó que no recuerda si en algún momento las Farc pidieron dinero a la familia Mora Urrea o algún tipo de vacuna o extorsión para poder llevar a cabo sus negocios.

“Tipo de relación con ellos no hemos tenido. Yo no los conozco. No sé si con el ‘Mono Jojoy’ porque él era de Cabrera al igual que ellos, pero yo, ‘Romaña’, no los conozco”, sentenció.

Finalmente, precisó que las Farc nunca han tenido dinero y que la plata que conseguían era para el “desarrollo de la lucha revolucionaria” que llevaban (medicinas, alimentos y sostenimiento).

La Farc se pronunciaron, por primera vez, sobre la intervención de las autoridades a los supermercados, presuntamente usados para ocultar bienes del grupo exguerrillero y pidió que sea la Justicia Especial para la Paz, JEP, la que decida sobre estos recursos no reportados en el acuerdo de paz.

“Conforme al artículo transitorio 5º del Acto Legislativo No. 1 de 2017, corresponde a la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos de que trata el libro segundo, capítulo quinto, título décimo del Código Penal, cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado, y siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario (subrayado nuestro). Reiteramos, lo que se impute tendrá que demostrarse en los estrados judiciales. Que se ponga en conocimiento de la JEP. Lo demás es espectáculo mediático, dice la comunicación.

Este es el texto del comunicado:

Una vez más el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Salcedo, le ha informado a la opinión pública a través de una noticia-espectáculo sobre la existencia de bienes que supuestamente no fueron incluidos en el inventario entregado por las FARC-EP al Gobierno nacional el 15 de agosto de 2017, en atención estricta a los términos establecidos en el Decreto-Ley 903 del mismo año.

A las declaraciones del año pasado sobre fabulosas cifras de bienes no declarados, desde hace unos días, en una clara maniobra mediática dirigida a crear un clima de expectativa, se le sumó el anuncio de que el país se estremecería con un nuevo listado de bienes no incluidos por las FARC-EP en su inventario. De manera irresponsable la entidad a su cargo ha señalado a los propietarios de una reconocida cadena de supermercados y otras propiedades, como supuestos testaferros de las FARC-EP, provocando además saqueos y disturbios en varios municipios.

Mal hace el señor Fiscal General el salir a condenar sin fórmula de juicio y violando las más elementales garantías procesales a los presuntos involucrados, con la clara intención de enlodar de paso la imagen de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, partido político legal nacido de los acuerdos de La Habana. Todas las imaginerías y arbitrariedades sobre las fabulosas cifras presuntamente no declaradas por las FARC-EP tendrán que demostrarse. No puede hacer carrera el juzgamiento y la condena a través de los medios de comunicación, por cuenta de un sistema de justicia que evidencia la existencia de un cartel de testigos, como ha quedado demostrado una vez más en providencia reciente de la Corte Suprema de Justicia que compromete a un senador de la República.

Al señor Fiscal General se le debe recordar que existe regulación constitucional expresa sobre los bienes que hicieron parte de la “economía de guerra” de las FARC-EP. Conforme al artículo transitorio 5º del Acto Legislativo No. 1 de 2017, corresponde a la jurisdicción ordinaria la investigación y juzgamiento de los delitos de que trata el libro segundo, capítulo quinto, título décimo del Código Penal, cuando ellos se cometan sobre bienes o activos que no hayan sido incluidos en el inventario definitivo acordado y elaborado, y siempre que se hayan realizado actos de ejecución después de la entrega definitiva de ese inventario (subrayado nuestro). Reiteramos, lo que se impute tendrá que demostrarse en los estrados judiciales. Que se ponga en conocimiento de la JEP. Lo demás es espectáculo mediático.

Toda Colombia y la comunidad internacional son testigos de nuestro irrestricto cumplimiento de lo acordado. Ha sido el Estado colombiano quién de manera reiterada ha faltado a sus compromisos, tanto por la alteración del contenido de los acuerdos, como por su falta de voluntad en la implementación de los mismos.

Correrá el tiempo y se verá quién miente al país. La verdad nos hace fuertes.

