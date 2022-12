Observaciones a acuerdos de paz son constructivas: Bruce Mac Master

es constructivo y refleja, de alguna forma, las preocupaciones del empresariado y la sociedad civil colombiana.



“Pretende además, también la responsabilidad que tenemos los empresarios en los temas del país”, explicó. (Lea aquí: Le exigimos a Farc que entreguen los desaparecidos antes de un acuerdo: víctimas )



Mac Master dijo que el gremio está luchando para que no se les considere como personas que cometieron delitos o fallas penales, por lo que enfatizó en que se mire a cada caso de manera particular.



“Si las personas, independientemente de que sean empresarios, periodistas, artistas, maestros cometieron delitos tienen que ser llevados a la justicia”, dijo. (Vea también: ONU califica como "un tremendo avance" acuerdo en justicia entre Gobierno y Farc )



Empresarios le expresaron al presidente Juan Manuel Santos sus dudas sobre la integración del tribunal especial para la paz y el futuro de la constitución de un acuerdo en materia de justicia con las Farc.



El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, pidió a nombre de los empresarios mayor claridad sobre los puntos del acuerdo que aún no han sido revelados.