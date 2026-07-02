Oficializan prórroga del contrato con el Fondo Nacional del Café

Un total de 560 mil familias caficultoras en Colombia seguirán recibiendo respaldo institucional directo tras la decisión del Gobierno nacional y la Federación Nacional de Cafeteros de prorrogar la administración del Fondo Nacional del Café por cinco meses más, según el gremio, el contrato se prorroga solo unos meses, debido a que el Gobierno actual pide que el siguiente contrato sea revisado y firmado por el gobierno entrante.

El acuerdo garantiza la continuidad operativa del Fondo Nacional del Café, FoNC, un instrumento clave de financiación del sector que se nutre de una contribución parafiscal de los propios productores, equivalente a 6 centavos de dólar por cada libra de café verde exportada. Con esta renovación, se asegura la ejecución de programas de asistencia técnica, sostenimiento productivo y fortalecimiento del campo cafetero en todo el país.

#COMUNICADO l El Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) firmaron el acuerdo que prorroga por cinco meses la administración del Fondo Nacional del Café (FoNC).



Esta decisión asegura la continuidad de los programas que benefician directamente al sector en… pic.twitter.com/I0wxxN9dhS — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) July 2, 2026

La decisión, según el gremio, refuerza un modelo de gestión que ha permitido que los mismos caficultores administren sus recursos durante décadas, consolidando una estructura de gobernanza sectorial que ha sido referente en América Latina.

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, destacó que la prórroga refleja la confianza del Estado en la institucionalidad cafetera, la cual ha mantenido estabilidad durante casi nueve décadas de operación conjunta entre el sector público y privado.



El anuncio coincide además con un momento clave para el gremio: el desarrollo de las elecciones cafeteras, un proceso democrático en el que los productores eligen a sus representantes locales y regionales, y que ha sido reconocido por su amplia participación en las zonas rurales del país.

A esto se suma el inicio de la conmemoración del centenario de la Federación Nacional de Cafeteros, fundada en 1927, una organización que ha sido pieza fundamental en el desarrollo del campo colombiano, la consolidación de la economía rural y la proyección internacional del café como uno de los principales productos insignia del país.