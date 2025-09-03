Ofrecen millonaria recompensa por asesinos de policías en Saravena, Arauca: esto se sabe

Publicidad

Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 02:55 p. m.

La violencia volvió a golpear con fuerza en Saravena, Arauca. En la mañana de este martes 3 de septiembre, dos integrantes de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía fueron asesinados tras un ataque armado en pleno casco urbano del municipio.

La acción ofensiva, perpetrada por varios hombres armados, dejó como víctimas mortales al intendente Jaime Moreno Cuasialpud y al patrullero Juan David Pérez Bechara, mientras que otros dos uniformados resultaron heridos, según confirmaron las autoridades.

El hecho, atribuido preliminarmente a grupos armados ilegales que tienen injerencia en esta región fronteriza, generó un fuerte rechazo por parte de la institución, que lo calificó como un acto cobarde que no solo golpea a la Policía Nacional, sino que también altera la tranquilidad de toda la comunidad.

Habitantes del sector reportaron momentos de pánico y zozobra durante el ataque, en medio de la creciente ola de violencia que enfrenta el departamento de Arauca. Frente a la gravedad de lo ocurrido, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregue información que permita ubicar y capturar a los responsables del crimen.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que colabore con las investigaciones, recalcando que el objetivo es dar un golpe certero contra los actores armados que buscan intimidar y afectar la seguridad en la región.

