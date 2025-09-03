Asesinaron a dos policías en pleno centro de Saravena, Arauca; varios civiles resultaron heridos

Un intenso enfrentamiento armado se registró en la tarde de este miércoles en el casco urbano de Saravena, Arauca, cuando hombres armados atacaron en inmediaciones del anillo de seguridad que protege la zona central del municipio. El hecho generó alarma entre la población, que quedó en medio del cruce de fuego.

Según la información preliminar, dos uniformados de la Policía Nacional murieron en el ataque. En medio de la balacera también se reportaron dos civiles lesionados, lo que incrementa la preocupación por el riesgo que enfrentan habitantes y transeúntes en esta zona golpeada por la violencia.

Las autoridades locales desplegaron de inmediato un operativo para recuperar el control del área y dar con los responsables. Aunque aún no se ha confirmado la autoría, se investiga la posible participación de grupos armados ilegales con presencia en el departamento de Arauca como el ELN, donde los ataques contra la Fuerza Pública han aumentado en los últimos meses.

Habitantes del municipio denunciaron que este nuevo ataque se suma a una serie de hechos violentos que han afectado la seguridad en Saravena durante las últimas semanas, lo que ha generado temor generalizado y exigencias a las autoridades para reforzar la protección en el casco urbano y en las zonas rurales cercanas.