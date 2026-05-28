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Ojo a las estafas: alertan por falsos intermediarios que cobran trámites de pasaporte en Bogotá

La Cancillería alertó sobre un aumento en los casos de ciudadanos que hicieron pagos del trámite de pasaporte a intermediarios fraudulentos y fueron estafados.

estafas a trámite de pasaportes.jpg
Estafas a trámite de pasaportes.
Foto: creada con IA.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 28 de may, 2026

A diario, muchos colombianos solicitan el pasaporte para viajar, estudiar, trabajar o incluso mudarse al exterior. Sin embargo, aunque el trámite suele ser sencillo, muchas personas buscan ayuda de terceros debido a los tiempos de espera, las citas o el desconocimiento del proceso.

Esa situación está siendo aprovechada por estafadores. La Cancillería de Colombia alertó sobre un aumento en los casos de ciudadanos que hicieron pagos del trámite de pasaporte a intermediarios fraudulentos que no están autorizados para recibir dinero en nombre de la entidad.

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La Cancillería recordó que ningún tercero puede cobrar el trámite y pidió a las personas no dejarse engañar por supuestos gestores que prometen agilizar el proceso.

¿Cómo funciona la estafa?

Según explicó la entidad en sus redes sociales, algunas personas están ofreciendo gestionar el pago del pasaporte o conseguir citas más rápidas, pero terminan quedándose con el dinero de los ciudadanos.

Por tal motivo, la entidad aclaró que en Bogotá los únicos canales oficiales de pago son los siguientes:

  • Efectivo en oficinas autorizadas del Banco GNB Sudameris.
  • Pago con tarjeta Visa o Mastercard directamente en la oficina de pasaportes.
  • Cajeros automáticos Servibanca a nivel nacional.
  • PSE con cuentas bancarias habilitadas en Colombia.

La Cancillería también advirtió que no se aceptan pagos por plataformas como Daviplata, Nequi ni tarjetas Codensa. Por eso, si alguien solicita consignaciones por esos medios o pide transferencias personales, se trataría de una señal de estafa.

Finalmente, la entidad recomendó hacer todos los trámites únicamente por canales oficiales y evitar compartir datos personales o dinero con intermediarios.

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