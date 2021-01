¡Ojo a las recomendaciones! Evite estas acciones y objetos que pueden generar incendios

A propósito del incendio que dejó siete personas muertas en Cúcuta , los cortocircuitos son la principal causa de incendios que atienden los Bomberos. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para evitar este tipo de emergencias.

Asesoría de un experto

Es importante que a la hora de instalar las conexiones eléctricas de su hogar tenga la asesoría de un experto. Recuerde que para cada área del hogar las cargas eléctricas son diferentes y para evitar riesgos es necesario que el sistema eléctrico esté instalado de la forma correcta y con los elementos necesarios que garanticen seguridad. Cada tomacorriente debe tener características específicas según las necesidades de su hogar.

Buen uso de las conexiones eléctricas

Utilizar los llamados multitomas de forma excesiva pueden ocasionar cortos circuitos y generar un incendio en su hogar. Según el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, “una de las principales causas de los incendios que se atienden es por cortocircuitos”. Así que evite sobrecargar los enchufes con varias extensiones de energía al mismo tiempo, pues sus electrodomésticos pueden dañarse, e incluso, quemarse.

Si no va utilizar un electrodoméstico no lo deje conectado al tomacorriente, ya que el consumo de energía es mayor. Una mala costumbre de ese tipo es dejar el cargador del celular conectado mientras se utiliza el celular aparte o dejar el microondas conectado sin ser utilizado. Recuerde, si no lo va a utilizar ¿por qué gastar energía eléctrica?

El baño, la cocina y los jardines son lugares de máximo cuidado debido a la humedad que hay en estos espacios, mantenga secos los cables y la superficie de los enchufes. Cuando haga el aseo de la casa no manipule los enchufes con las manos mojadas y desconecte los electrodomésticos antes de hacer la limpieza correspondiente.

Compras importantes

¿Es común ver un extintor en una casa? No lo es, pero es importante. Las personas pueden adquirir un extintor desde un precio de $30.000. Aunque usted crea que este elemento es solo para lugares grandes como empresas, oficinas y colegios, la casa también es un espacio que debe contar con un extintor. Un elemento como este puede evitar que un incendio pequeño se convierta en una tragedia. Asimismo, la instalación de sensores de humo puede contribuir a la seguridad de su casa.

Además del extintor, tenga en cuenta que cualquier compra que usted realice para el sistema eléctrico de su casa es recomendable que lo haga en un lugar especializado en el tema.

Decoraciones

Si a usted le gustan las lámparas, las fuentes y las luces de Navidad, tenga en cuenta el espacio y las superficies cercanas a estos elementos. Revise que no haya objetos que generen cortocircuitos o que afecten el funcionamiento de esos elementos. Recuerde comprarlos en lugares certificados y que cuenten con las condiciones de calidad. Por ejemplo, en diciembre, las luces de navidad, revise el origen y la empresa de fabricación

Ojo con lo que no usa

Es común que en las casas exista el cuarto de “san Alejo” o el “rincón de los chécheres”. Debe ser muy cuidadoso con los objetos que guarda y el espacio en el que están. En este espacio es común guardar las decoraciones del hogar, restos de construcción como madera, pintura, aerosoles y otros elementos que pueden generar incendios. Por eso, es importante que mantenga este espacio con buena ventilación y revisar que cada elemento se encuentre en buen estado.

Problemas con la electricidad

Si usted escucha algún sonido (zumbido) cuando enciende un bombillo, si observa que algún tomacorriente está fuera de la pared, si siente algún hormigueo cuando conecta algo o si las luces iluminan de forma intermitente y observa algo fuera de lo común, llame a un experto, recuerde que es mejor “prevenir que lamentar”.