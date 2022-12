¡Ojo! Cadena viral sobre el Código de Tránsito contiene varias noticias falsas

Una cadena viral de WhatsApp sobre el Código de Tránsito difundida ampliamente en Colombia contiene varias falsedades. BLU Radio se dio a la tarea de consultar, punto por punto, las afirmaciones de la comunicación masiva para dar claridad a los oyentes.



1. El extintor debe ser de 5 libras y debe estar dentro de la cabina del carro. La Policía desmintió esta afirmación y explicó que el código establece que los vehículos no podrán transitar sin el equipo de carretera, pero no especifica el lugar en el que debe ir extintor.



2. No es permitido el uso de manos libres alámbricos o inalámbricos así el conductor esté parqueado con luces estacionarias porque será sancionado con dos multas: usar el celular y estacionar en vía pública.

Este punto no es cierto ya que el artículo 131 del Código de Tránsito establece que se pueden utilizar sistemas móviles o teléfonos instalados en el vehículo con manos libres.



3. El conductor debe llevar en la guantera del carro un chaleco reflectivo y una linterna funcionando, no es válido portarla en el baúl. Este punto también fue desmentido por las autoridades.



Los automotores si deben portar el equipo de carretera, incluyendo la linterna, pero no es necesario un chaleco reflectivo.



4. Debe llevar un botiquín mínimo y un par de herramientas sencillas como un alicate y dos destornilladores. Este punto es cierto ya que en el código les solicita a los conductores portar un kit para emergencias y una caja de herramientas básicas.



5. Si la Policía de tránsito detiene a un conductor transportando a personas bajo los efectos del alcohol será sancionado. El licor no podrá transportarse en la cabina, sino en el baúl. Esto no es cierto. Las sanciones se dan cuando quien maneja en estado de alicoramiento o bajo los efectos de sustancias psicoactivas es la persona que conduce.



6. Es prohibido el uso de pantallas y portacelulares en la parte delantera de los vehículos para usar sistemas de GPS mientras el carro esté en movimiento. De acuerdo con el código, los conductores no pueden manipular dispositivos móviles al tiempo que manejan.



7. Si alguien en el carro no lleva cinturón de seguridad la multa es para el conductor. El código establece que es obligatorio el uso del cinturón en los asientos delanteros y en los vehículos fabricados a partir del 2004 se exige el uso del cinturón de seguridad en los puestos traseros.